Súlyos csapást mértek az árnyékflottára: teljesen elvágnák a megszállt félszigetet Oroszországtól

Az ukrán drónkezelő egységek tájékoztatása szerint az Azovi-tengeren nyolc szankcionált hajót találtak el, amelyek mindegyike megközelítőleg 7000 tonna hordképességű - írja a Reuters.
A nap folyamán újabb két tankhajót ért találat, míg egy nappal korábban ugyanebben a térségben az árnyékflotta két másik egységét rongálták meg.
Az Azovi-tenger kulcsfontosságú logisztikai útvonalnak számít a Krímben és a megszállt dél-ukrajnai területeken állomásozó orosz csapatok számára.
Kijev az elmúlt hetekben intenzívebbé tette a krími logisztikai és energetikai infrastruktúra elleni csapásokat. A támadások üzemanyaghiányt idéztek elő, ami miatt a helyi hatóságok szükségállapotot hirdettek a félszigeten, amely az orosz hadigépezet egyik kulcsfontosságú csomópontja. A legutóbbi akciók során transzformátor-alállomásokat, radarrendszereket és rakétaállásokat is eltaláltak.
Robert Brovdi, az ukrán drónegységek parancsnoka a múlt hónapban úgy nyilatkozott, hogy
rendszerszintű csapásokkal gyakorlatilag elvágják a Krím-félszigetet Oroszországtól.
Az ukrán csapatok lángoló hajókról is közzétettek felvételeket, ám ezek hitelességét független forrásokból egyelőre nem sikerült megerősíteni.
A Reuters elemzése szerint a kedden jelentett hét azonosított hajóból
valójában csak kettő szerepelt a nemzetközi szankciós listákon.
Kijev már hosszabb ideje sürgeti szövetségeseit, hogy lépjenek fel határozottabban az orosz olajat a korlátozások megkerülésével szállító tartályhajók ellen.
Ukrajna korábban már alkalmazott pilóta nélküli tengeri járműveket orosz kőolajat szállító tankerek ellen a Fekete-tengeren, hogy ezzel is apassza Moszkva energiabevételeit. Emellett több tisztázatlan hátterű robbanás is történt olyan tartályhajókon, amelyek korábban orosz kikötőkben horgonyoztak le, ám Kijev ezekkel kapcsolatban sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta saját érintettségét.
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