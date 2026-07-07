ÉLŐ  34'
ARG
Argentína 0 1 Egyiptom
EGY
  gól: Yasser Ibrahim Hanafi 15'
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Súlyos csapást mértek az árnyékflottára: teljesen elvágnák a megszállt félszigetet Oroszországtól
Globál

Súlyos csapást mértek az árnyékflottára: teljesen elvágnák a megszállt félszigetet Oroszországtól

Portfolio
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Ukrán drónok az elmúlt két napban az orosz árnyékflotta mintegy tucatnyi olyan tankhajóját vették célba, amelyek üzemanyagot szállítottak a Krím félszigetre – közölte kedden az ukrán hadsereg. A hadművelettel az oroszok által megszállt félsziget teljes logisztikai elszigetelését szeretné Ukrajna elérni.

Az ukrán drónkezelő egységek tájékoztatása szerint az Azovi-tengeren nyolc szankcionált hajót találtak el, amelyek mindegyike megközelítőleg 7000 tonna hordképességű - írja a Reuters.

A nap folyamán újabb két tankhajót ért találat, míg egy nappal korábban ugyanebben a térségben az árnyékflotta két másik egységét rongálták meg.

Az Azovi-tenger kulcsfontosságú logisztikai útvonalnak számít a Krímben és a megszállt dél-ukrajnai területeken állomásozó orosz csapatok számára.

Kijev az elmúlt hetekben intenzívebbé tette a krími logisztikai és energetikai infrastruktúra elleni csapásokat. A támadások üzemanyaghiányt idéztek elő, ami miatt a helyi hatóságok szükségállapotot hirdettek a félszigeten, amely az orosz hadigépezet egyik kulcsfontosságú csomópontja. A legutóbbi akciók során transzformátor-alállomásokat, radarrendszereket és rakétaállásokat is eltaláltak.

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Robert Brovdi, az ukrán drónegységek parancsnoka a múlt hónapban úgy nyilatkozott, hogy

rendszerszintű csapásokkal gyakorlatilag elvágják a Krím-félszigetet Oroszországtól.

Az ukrán csapatok lángoló hajókról is közzétettek felvételeket, ám ezek hitelességét független forrásokból egyelőre nem sikerült megerősíteni.

A Reuters elemzése szerint a kedden jelentett hét azonosított hajóból

valójában csak kettő szerepelt a nemzetközi szankciós listákon.

Kijev már hosszabb ideje sürgeti szövetségeseit, hogy lépjenek fel határozottabban az orosz olajat a korlátozások megkerülésével szállító tartályhajók ellen.

Ukrajna korábban már alkalmazott pilóta nélküli tengeri járműveket orosz kőolajat szállító tankerek ellen a Fekete-tengeren, hogy ezzel is apassza Moszkva energiabevételeit. Emellett több tisztázatlan hátterű robbanás is történt olyan tartályhajókon, amelyek korábban orosz kikötőkben horgonyoztak le, ám Kijev ezekkel kapcsolatban sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta saját érintettségét.

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