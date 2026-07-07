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Titkos fegyverszállítások részletei kerültek elő: egymás torkának esett a kormány és az elnöki hivatal Ukrajna miatt
Globál

Titkos fegyverszállítások részletei kerültek elő: egymás torkának esett a kormány és az elnöki hivatal Ukrajna miatt

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Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter szerint Karol Nawrocki államfő tudott a Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó PAC-3 rakéták Ukrajnának történő átadásáról, ezzel cáfolva az államfő korábbi kijelentését - tudósított az Ukrajinszka Pravda.

A tárcavezető azután állt a nyilvánosság elé, hogy minisztériuma feloldotta az Ukrajnának nyújtott katonai támogatásokról szóló adatok titkosítását, amelyek között a korábban elhallgatott PAC-3 rakétaszállítmány részletei is szerepeltek. A közzétételt követően Bartosz Grodecki, a Nemzetbiztonsági Iroda vezetője kijelentette, hogy a haditechnikai eszközök átadásáról szóló döntések kizárólag a kormány hatáskörébe tartoznak, így

azok nem igénylik az elnök bevonását vagy a vele való egyeztetést.

Kosiniak-Kamysz erre reagálva kijelentette, hogy Nawrocki környezete hazudik, amikor azt állítja, hogy az elnök semmit sem tudott az Ukrajnának átadott felszerelésekről. A miniszter szerint a kérdést a Minisztertanács Biztonsági Bizottságának ülésein is megvitatták, amelyeken a Nemzetbiztonsági Iroda képviselője szintén jelen volt. Ezeket a megbeszéléseket 2026. február 10-én, február 17-én és március 24-én tartották.

A védelmi miniszter hozzátette, hogy Zbigniew Bogucki, az Elnöki Kancellária vezetője ugyancsak kapott tájékoztatást, Mark Rutte NATO-főtitkár pedig közvetlenül Nawrockival egyeztetett az ügyben.

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Kinek az érdekeit szolgálják ezekkel a hazugságokkal?

– tette fel a kérdést a tárcavezető. Korábban Marcin Przydacz, az Elnöki Kancellária Nemzetközi Politikai Irodájának vezetője is azt állította, hogy a kormány a rakéták átadása előtt sem az elnökkel, sem a Nemzetbiztonsági Irodával nem konzultált.

Az ügy július 4-én robbant ki, amikor Krzysztof Bosak, a jobboldali radikális, ukránellenes Konföderáció társelnöke és a Szejm alelnöke azt állította, hogy a lengyel kormány márciusban titokban Patriot elfogórakétákat adott át Ukrajnának. A védelmi miniszter ezt követően rendelte el a katonai segélyek részleteinek nyilvánosságra hozatalát. Július 6-án Kosiniak-Kamysz elismerte, hogy Lengyelország a NATO-főtitkár, valamint az amerikai európai és afrikai parancsnokságok vezetőinek kérésére, a Patriot-üzemeltetők csoportjával folytatott egyeztetéseket követően döntött a PAC-3 rakéták átadásáról.

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Címlapkép forrása: Piotr Matusewicz/NurPhoto via Getty Images

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