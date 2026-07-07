Tízezreket kellett kitelepíteni: történelmi katasztrófa sújtja Kínát

A Nanning közigazgatási területéhez tartozó Hengcsou városában és Pinjang megyében a közelmúltban olyan intenzitású csapadék hullott, amely megdöntötte az eddigi 24 órás helyi meteorológiai rekordokat. Halálos áldozatokról kizárólag Hengcsouból számoltak be.

A katasztrófa Hengcsouban összesen 84 700 lakost érintett, közülük 53 808 embert már kitelepítettek, további 660 fő evakuálása pedig jelenleg is folyamatban van. Pinjang megyében 8606 embert érintett az áradás, a hatóságoknak itt mind a 8150 kimenekítendő lakost sikerült biztonságos helyre szállítaniuk.

Kuanghszi autonóm területén kedd reggel 7 órakor a legmagasabb, vörös fokozatra emelték az árvízvédelmi készültséget. Ekkor a régió 55 folyóján összesen 70 mérőállomás mutatott a riasztási szintet 0,01 és 7,46 méter közötti értékekkel meghaladó vízállást.

A helyi hidrológiai központ figyelmeztetése szerint a rendkívül magas vízszint több folyószakaszon a következő 24 órában is megmarad.

Az áradásokat a Majsak-tájfun idézte elő, amely szombat reggeltől hétfő délelőttig tartó, heves esőzésekkel sújtotta Nanning térségét.

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