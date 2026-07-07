Történelmi találat: sugárhajtású drón oldhatja meg Ukrajna egyik legégetőbb problémáját

A Griffen kifejlesztését az orosz arzenálban megjelenő új, sugárhajtású öngyilkos drónok kényszerítették ki, amelyek lényegesen gyorsabbak elődjeiknél. Az újabb változatok ugyanis már több mint kétszeres sebességgel repülnek a korábbi, nagyjából 180–200 kilométer per órás csúcssebességű modellekhez képest. Emiatt az ukrán légvédelemnek feleannyi ideje marad a célpontok felderítésére, azonosítására és a megsemmisítésre vonatkozó döntés meghozatalára.

Ilyen körülmények között a hagyományos, légcsavaros elfogó drónok egyre nehezebben érik utol a rendkívül gyors célpontokat, különösen nagy magasságban vagy erős elektronikai zavarás mellett. Ezzel párhuzamosan

a méregdrága légvédelmi rakéták használata a tömegesen bevetett, olcsó drónok ellen gazdaságilag fenntarthatatlan.

A Griffen egy sugárhajtású, merevszárnyú pilóta nélküli repülőeszköz, amely képes átlépni a 350 kilométer per órás sebességet, működési magassága eléri a 7500 métert, hatótávolsága pedig a 120 kilométert. Az eszközt egy kifejezetten erre a célra tervezett katapultról indítják. A beszámoló szerint ez volt az első ismert alkalom, hogy egy sugárhajtású drónnal sikerült megsemmisíteni egy Sahed-drónt.

A fejlesztők szerint a platform a drónelhárítás teljesen új kategóriáját teremti meg, mivel a sugárhajtású elfogó drónok a kiemelkedő sebességet a hagyományos légvédelmi rakétáknál lényegesen alacsonyabb üzemeltetési költséggel ötvözik. A Griffen így pontosan azt a képességbeli rést tömi be, amely a lassabb, légcsavaros elfogó drónok és a drága légvédelmi rendszerek között tátong. Jelenleg a csúcskategóriás elfogórakéták hiánya jelentik az egyik legnagyobb fejfájást Kijev számára.

The Griffen jet interceptor drone from the British-Ukrainian company Firebolt Engineering has for the first time shot down a Russian suicide drone of the 'Shahed'/ 'Geran-2' type. pic.twitter.com/KFTPSjLUZP https://t.co/KFTPSjLUZP — MilitarUa (@MilitarUa_) July 7, 2026

A sikeres harci alkalmazás után a Firebolt Engineering megkezdte a Griffen sorozatgyártásának felfuttatását, a hajtómű-beszállítások bővítését, a szervizháttér megerősítését, valamint a rendszerek integrációs képességeinek fejlesztését. A vállalat várakozásai szerint

az eszköz a NATO-tagállamok és más partnerek körében is komoly érdeklődésre tarthat számot.

A fejlesztés következő fázisában a platformot többrétegű légvédelmi rendszerekbe integrálják, növelik az autonóm működési képességeit, és ezzel párhuzamosan már dolgoznak egy közepes hatótávolságú, csapásmérő feladatokra tervezett sugárhajtású drónon is.

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