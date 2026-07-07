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Újra felpörgetnék az európai energiakereskedelmet, évek óta várt fordulat jön az árampiacon
Globál

Újra felpörgetnék az európai energiakereskedelmet, évek óta várt fordulat jön az árampiacon

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Már 2027 nyarán visszatérhetnek a bankgaranciák fedezeti eszközként a pénzügyi energiakereskedelemben, amennyiben az uniós szabályozási folyamat a tervek szerint halad. A Nord Pool szerint a lépés csökkentheti a piaci szereplők tőkelekötését, és új lendületet adhat az elmúlt években jelentősen visszaeső határidős árampiaci kereskedésnek.
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A Nord Pool 2027-ben tervezi újra bevezetni a bankgaranciákat a pénzügyi villamosenergia-kereskedelemben elfogadható biztosítékként

– mondta Tom Darell, az áramtőzsde vezérigazgatója a Montelnek.

A bankgaranciák használata 2016 óta gyakorlatilag ellehetetlenült, miután az Európai Unió pénzügyi piaci szabályozása, az EMIR teljes körű biztosítéknyújtást írt elő az energiapiaci ügyletekhez.

A szabályozás közelmúltbeli módosítása, valamint az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) jelenleg zajló munkája azonban ismét lehetővé teheti, hogy az önálló bankgarancia megfelelő fedezetnek minősüljön.

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Az ESMA várhatóan 2026 végén vagy 2027 elején véglegesítheti a szükséges technikai és szabályozási előírásokat, az új rendszer pedig 2027 nyarán léphet hatályba. Darell szerint amennyiben a hatóság karácsony környékén előáll a javaslatával, reális lehet, hogy a Nord Pool a következő nyár után már alkalmazza az új szabályokat.

A tőzsde 2027-ben európai villamosenergia-határidős kontraktusok bevezetését is tervezi.

A változás jelentőségét az adja, hogy a szigorúbb fedezeti követelményeket az elmúlt években az európai határidős energiapiac likviditáscsökkenésének egyik okaként tartották számon. A bankgaranciák megszüntetése után több piaci szereplő arra figyelmeztetett, hogy "a magasabb tőkelekötés visszafoghatja a kereskedési volumeneket, és egyes szereplőket teljesen kiszoríthat a piacról."

A Nord Pool vezérigazgatója szerint emellett több potenciális új ügyféllel is tárgyalnak. Közöttük északi közepes méretű fizikai piaci szereplők, valamint olyan pénzügyi befektetők is vannak, amelyek jelenleg más európai piacokon kereskednek villamosenergia-derivatívákkal.

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