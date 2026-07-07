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Váratlan fordulat: egy új kiskapu miatt tovább maradhat hatalmon az elnök
Globál

Váratlan fordulat: egy új kiskapu miatt tovább maradhat hatalmon az elnök

MTI
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Az új alkotmány alapján, amely a múlt héten lépett hatályba, Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök ismét indulhat az elnökválasztáson - közölte kedden a közép-ázsiai ország alkotmánybírósága.

Tokajevet korábban egyetlen elnöki ciklusra korlátozták, amely 2029-ben jár le.

A július 1-jén hatályba lépett új kazah alkotmány lehetővé teszi, hogy több olyan tisztségviselő, köztük az ország államfője is, akiket még a korábbi alkotmány hatálya alatt választottak meg, ismét induljon a választásokon.

"Azok a személyek, akik az 1995-ös alkotmány alapján az említett alkotmányos rendelkezésekben meghatározott tisztségeket töltik be, a 2026-os alkotmány hatálybalépését követően ismét megválaszthatók vagy kinevezhetők az adott tisztségekre" - határozott a testület az államfő beadványának elbírálása nyomán.

Az új alaptörvény is korlátozza az államfő újraválaszthatóságát.

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Ugyanaz a személy egynél több alkalommal továbbra sem választható meg a Kazah Köztársaság elnökévé.

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