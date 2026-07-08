A magyar határon fogtak oroszokat - Robbantani terveztek

A szerb rendőrség még június elején csapott le a gyanúsítottakra, akik a náluk talált robbanószerkezettel hajtottak volna végre szabotázsakciót.

A tervezett támadás célpontja egy olyan vállalat lehetett, amely fegyvergyártóként kiemelkedő szerepet játszik Ukrajna támogatásában.

Azt egyelőre nem tisztázták, hogy pontosan melyik üzemről van szó, mivel Németországban számos hasonló létesítmény működik.

Az akciót a német titkosszolgálat készítette elő, az ő kulcsfontosságú jelzéseik alapján csaptak le a szerb hatóságok. A német szövetségi alkotmányvédelmi hivatal július elsején tájékoztatta a biztonsági szerveket a letartóztatásokról, a nyomozás pedig jelenleg is szigorú titoktartás mellett zajlik.

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