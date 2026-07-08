A tengerben találták meg az eltűnt Boeing 737-es repülőgépet

A pakisztáni K2 Airways Boeing 737-400-as típusú repülőgépe Karacsitól mintegy 300 kilométerre nyugatra veszítette el a kapcsolatot a légiforgalmi irányítással. A két pilótából, két mérnökből és egy rakodásvezetőből álló személyzet röviddel az eltűnés előtt navigációs problémákat jelzett. Bár az irányítók arra utasították őket, hogy tartsák a kijelölt útvonalat, a repülési adatok alapján
a gép hirtelen jobbra fordult, majd rendkívül meredek, percenként több mint 15 ezer láb sebességű zuhanásba kezdett.
PN and PMSA after 12 hours of Search & Rescue operations in deep Sea have successfully located and identified wreckage of K2 Airways Cargo B737 which was declared missing last night. The wreckage was recovered from 53 NM South of ORMARA. pic.twitter.com/0dZpj8s7u3 https://t.co/0dZpj8s7u3— Pakistan Airports Authority (@Pk_PAA_Official) July 8, 2026
A repülőgép az utazómagasságról pillanatok alatt néhány száz méteres magasságig süllyedt, mielőtt az adatkapcsolat teljesen megszakadt volna. A légiforgalmi irányítás hiába próbált többször is kapcsolatba lépni a személyzettel, a gép végleg eltűnt a radarokról.
A pakisztáni kutató-mentő alakulatok mintegy fél nappal a tragédia után megtalálták és kiemelték a tengerből a roncsok egy részét, amelyekről felvételeket is közzétettek.
Az 1999-ben gyártott repülőgép korábban az Aeroflot és a Garuda Indonesia színeiben utasszállítóként üzemelt, majd 2011-ben alakították át áruszállítóvá. Ezt követően hosszú ideig a TNT flottájában szolgált, és ebben az időszakban többször megfordult a budapesti repülőtéren is. Jelenlegi üzemeltetője, a pakisztáni légitársaság 2024 októberében vette át a gépet.
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