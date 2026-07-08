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A tengerben találták meg az eltűnt Boeing 737-es repülőgépet
Globál

A tengerben találták meg az eltűnt Boeing 737-es repülőgépet

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A tengerbe zuhant egy Sardzsa és Karacsi között közlekedő áruszállító repülőgép, ötfős személyzettel a fedélzetén. A pakisztáni hatóságok azonnal kutató-mentő akciót indítottak, és már meg is találták a Boeing 737-es roncsait - számolt be az Airportal.

A pakisztáni K2 Airways Boeing 737-400-as típusú repülőgépe Karacsitól mintegy 300 kilométerre nyugatra veszítette el a kapcsolatot a légiforgalmi irányítással. A két pilótából, két mérnökből és egy rakodásvezetőből álló személyzet röviddel az eltűnés előtt navigációs problémákat jelzett. Bár az irányítók arra utasították őket, hogy tartsák a kijelölt útvonalat, a repülési adatok alapján

a gép hirtelen jobbra fordult, majd rendkívül meredek, percenként több mint 15 ezer láb sebességű zuhanásba kezdett.

A repülőgép az utazómagasságról pillanatok alatt néhány száz méteres magasságig süllyedt, mielőtt az adatkapcsolat teljesen megszakadt volna. A légiforgalmi irányítás hiába próbált többször is kapcsolatba lépni a személyzettel, a gép végleg eltűnt a radarokról.

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A pakisztáni kutató-mentő alakulatok mintegy fél nappal a tragédia után megtalálták és kiemelték a tengerből a roncsok egy részét, amelyekről felvételeket is közzétettek.

Az 1999-ben gyártott repülőgép korábban az Aeroflot és a Garuda Indonesia színeiben utasszállítóként üzemelt, majd 2011-ben alakították át áruszállítóvá. Ezt követően hosszú ideig a TNT flottájában szolgált, és ebben az időszakban többször megfordult a budapesti repülőtéren is. Jelenlegi üzemeltetője, a pakisztáni légitársaság 2024 októberében vette át a gépet.

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