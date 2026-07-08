Abszolút melegrekord dőlt meg

Abszolút - 40,5 Celsius-fokos - hőségrekordot mértek szerdán Barcelona magasabban fekvő részein - közölte a regionális meteorológiai szolgálat. A korábbi rekordot - 40 Celsius-fokot - 2024. júliusában jelentették.

Abszolút hőségrekordot mértek szerdán Barcelonában: a város magasabban fekvő részein 40,5 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet.

Meteorológusok szerint a turisták által kedvelt Barcelonában a tenger közelsége rendszerint enyhíti a hőséget.

A tengerparton található repülőtéren a hőmérséklet 37,7 Celsius-fok volt, az ottani korábbi 37,4 fokos rekordot 2010-ben mérték - közölte az országos meteorológiai hivatal (Aemet).

A városban működő két meteorológiai állomás által mért értékek "történelmi csúcsot" jelentenek - közölte José Ángel Núnez, az Aemet szóvivője.

Spanyolországban vasárnap óta újabb hőhullám tombol, elsősorban az ország északkeleti részén, így Katalóniában, amelynek Barcelona a székhelye.

Barcelona két övezetében továbbra is a "rendkívüli veszélyt" jelző vörös figyelmeztetés van érvényben, amelynek súlyos hatásai lehetnek a lakosokra.

Az Aemet szerint a 40 Celsius-fok körüli hőmérsékletekkel jelentkező újabb hőhullám csütörtökön "nagyon magas tűzveszéllyel" járhat.

Spanyolország, amely Európában az általános éghajlatváltozást leginkább elszenvedő országok élvonalához tartozik, hozzászokott a magas hőmérsékletekhez, de az elmúlt években megszaporodtak és hevesebbé váltak a hőhullámok.

A mostani hőhullám idén már a második június után, amely az Aemet szerint a második legmelegebb hónap volt a mérések kezdete óta.

Spanyolországban tavaly nyáron következtek be a legutóbbi idők legsúlyosabb tűzvészei.

A hőhullámok számának növekedése és a csapadék csökkenése helyenként ideális feltételeket teremt az erdőtüzek kialakulásához, melyek a száraz növényzet és talaj esetén gyorsabban terjednek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio