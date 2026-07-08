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Asztalra csapott a NATO második legnagyobb hadereje: szorosabb fegyvergyártási együttműködés kell
Globál

Asztalra csapott a NATO második legnagyobb hadereje: szorosabb fegyvergyártási együttműködés kell

MTI
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A NATO európai tagországainak nagyobb felelősséget kell vállalniuk az észak-atlanti szövetség védelmi erejében anélkül, hogy akadályoznák az egységet - jelentette ki szerdán a török elnök Ankarában, egyúttal a tagországok közötti védelmi ipari korlátozások feloldását sürgette.

Olyan időkben, amikor lehetséges józan észen és racionalitáson alapuló együttműködési modelleket kialakítani, csupán Európa mesterséges megosztottságához vezetne az Európai Unión kívüli országok kizárása

- szögezte le Recep Tayyip Erdogan a korlátozásokkal kapcsolatban a török fővárosban rendezett NATO-csúcstalálkozó második napján elmondott beszédében.

Törökország rendelkezik a NATO második legnagyobb hadseregével, és az évek során jelentős fegyverexportőrré lépett elő.

Jóllehet Ankara többször kifejezte csatlakozási szándékát az európai biztonsági kezdeményezésekhez, például az EU védelmi képességeinek fejlesztését szolgáló SAFE-programhoz, Brüsszel mind ez idáig – politikai nézetkülönbségek miatt – távolságtartó volt az ügyben.

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Erdogan bejelentette továbbá, hogy hazája megtett minden szükséges lépést annak érdekében, hogy 2030-ra bruttó hazai terméke (GDP) öt százalékát fordíthassa védelmi kiadásokra, hozzátéve, hogy kormánya 24 milliárd dollár további forrást különített el a NATO légi és rakétavédelmének megerősítése érdekében elindított Acélkupola programra.

Az államfő emellett köszönetet mondott Spanyolországnak, Németországnak, Olaszországnak és az Egyesült Államoknak, amiért támogatást nyújtottak a török légvédelemnek az iráni konfliktus közepette, és felszólította a tagországokat, lépjenek fel közösen "a terrorizmus minden formájával szemben".

Erdogan egyúttal méltatta Donald Trump amerikai elnök "eltökélt kiállását" az iráni helyzet hosszútávra szóló, békés lezárása mellett, jóllehet ezt nem sokkal azt követően mondta, hogy Trump bejelentette, semmisnek tekinti a síita állammal kötött fegyverszünetet.

Az ukrajnai háborúval összefüggésben a török államfő leszögezte: osztják Trump békével kapcsolatos elképzeléseit.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Osmancan Gürdogan

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