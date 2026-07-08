Bejelentette a visegrádi ország: beszáll Ukrajna felfegyverzésébe – Nagy port kavart Orbán Viktor egykori szövetségese

Csehország egyszeri, kisebb összeggel járul hozzá az amerikai felszereléseket biztosító kezdeményezés (Prioritised Ukraine Requirements List - PURL) megvalósításához - közölte Andrej Babis cseh miniszterelnök szerdán Ankarában cseh újságírók előtt, amikor megérkezett a NATO-csúcstalálkozó helyszínére.

A közszolgálati cseh hírtelevízió (CT24) jelentése szerint

konkrét összeget Babis nem említett.

Megjegyezte, hogy a kérdést pénteken megtárgyalja a hárompárti cseh kormánykoalíció.

Azt mondta, hogy a PURL kezdeményezésre szánt összeget a cseh külügyminisztérium tartalékából fedezik.

Ez az új kormánypolitika eredménye, hogy ne közvetlenül Ukrajnának adjunk pénzt

- magyarázta Andrej Babis.

Egyszeri, kisebb összegről van szó

- tette hozzá.

Tomio Okamura, a kormánykoalícióhoz tartozó Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom tagja Prágában azt közölte, hogy

pártja nem ért egyet Csehország bekapcsolódásával a PURL programba.

Pénteken ülésezik a koalíciós tanács, ott majd megbeszéljük

- reagált Okamura kijelentésére a kormányfő, aki az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke is.

Csehország korábban rendszeresen fegyverekkel és pénzzel is támogatta az orosz invázió ellen küzdő Ukrajnát. Andrej Babis koalíciós kormánya viszont (eddig?) azt az álláspontot képviselte, hogy Csehország továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, de a cseh költségvetésből erre a célra pénzt már nem ad.

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