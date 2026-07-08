Bemondta Trump: Putyin és Zelenszkij is lezárná a háborút – Fontos találkozó jön

Trump az ankarai NATO-csúcson arról számolt be, hogy "nagyon jó" megbeszélést folytatott Putyinnal, majd nem sokkal később Zelenszkijjel is.
Tegnap hosszasan beszélgettünk [Putyinnal]. Sokáig tartott. Közvetlenül utána beszéltem Zelenszkij elnökkel is. Úgy gondolom, mindketten megállapodást akarnak kötni. Kár, hogy ilyen sokáig tartott. De azt hiszem, van valami a dologban
- fejtette ki az amerikai elnök.
Érdemes hozzátenni, hogy közel sem ez az első alkalom, hogy Trump optimistán nyilatkozik a háború lezárásáról, ami aztán szakadatlanul folytatódott.
Sem az ukrán elnöki hivatal, sem a Kreml nem erősítette meg, hogy hétfőn sor került volna a Trump által említett telefonbeszélgetésekre. Az amerikai elnök korábban július 4-én egyeztetett a két államfővel, amikor Zelenszkij és Putyin is gratulált az amerikai függetlenség napja alkalmából.
Trump elmondása alapján egyúttal mindkét féllel jót beszélgetett, míg korábban előfordult, hogy egyszer egyikőjük, míg máskor másikójuk "jelent problémát". Az amerikai elnök reményét fejezte ki, hogy a konfliktus hamarosan véget ér.
Zelenszkij és Trump ma a NATO-csúcs margóján személyesen fog találkozni, hogy megvitassák az orosz-ukrán háború potenciális lezárását.
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