Bénító csapás súlyosbítja az orosz üzemanyaghiányt, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Mára virradóra két ember megsérült egy orosz ballisztikus rakétatámadásban Kijevben, egyiküket kórházba kellett szállítani. A Kyiv Independent tudósítói szerint a robbanásokokat már röviddel a légiriadó előtt hallani lehetett az ukrán fővárosban.

A becsapódások miatt tűz ütött ki több épületben, amelyek nem lakhatási célt szolgáltak.