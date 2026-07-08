Bénító csapás súlyosbítja az orosz üzemanyaghiányt, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Szüntelenül támadják "Magyar madarai" az orosz árnyékflottát
Ukrán dróntámadás érte az orosz "árnyékflotta" kilenc tartályhajóját az Azovi-tengeren - közölte szerdán az ukrán drónerők parancsnoka, a "Magyar" hívójelű Robert Brovdi.
Hozzátette, az elmúlt 72 órában Ukrajna összesen 19 tankert talált el, miközben fokozza a Krím-félsziget elszigetelésére irányuló erőfeszítéseit.
(Reuters)
Harkivot is rakétázta Moszkva
A város polgármestere szerint legalább 20 épület megrongálódott.
(Ukrajinszka Pravda)
Egy nő meghalt a kijevi rakétatámadásban
Ezt Timur Tkacsenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője jelentette be. Két további személy megsérült.
(Ukrajinszka Pravda)
Ukrán jelentés
Az orosz haderő öt Iszkander-M/S-400 típusú ballisztikus rakétával, két H–31-es lokátorromboló rakétával és 169 drónnal támadta Ukrajnát mára virradóra - közölte az ukrán légvédelem.
Ezek közül 139 drónt megsemmisítettek, de az öt ballisztikus rakéta találatot ért négy helyszínen. 20 drónbecsapódást jegyeztek fel 11 helyszínen, dróntörmelék hét helyen hullott alább. Továbbá a két radar elleni rakéta sem ért célt.
(Ukrajinszka Pravda)
Kiszivárgott: akkora dróntámadás érte, hogy leállt Oroszország legfontosabb és legnagyobb olajfinomítója
Egy ukrán dróntámadás következtében leállt Oroszország legnagyobb és egyben legfontosabb benzinelőállító üzeme, az omszki olajfinomító - közölte kedden két iparági forrás a Reuters hírügynökséggel. A hétfői volt a valaha volt egyik legtávolabbi ukrán akció a háború kitörése óta. Az omszki olajfinomító Dél-Szibériában, a frontvonaltól mintegy 2500 kilométerre fekszik.
Megindultak éjszaka az ukrán drónrajok, súlyos csapásokat kapott a nyakába Oroszország: érkeznek a jelentések
Mára virradóra feltehetően ukrán dróntámadás érte az oroszországi Szaratov, Boriszoglebszk és Nyizsnyekamszk városát. Több helyen, köztük egy olajfinomítóban is tűz ütött ki - számolt be többek közt az Exilenova+ Telegram-csatorna és az Astra orosz hírportál.
Dróntámadás Herszonban
Egy orosz drón ma reggel eltalált egy autót Herszon Korabel negyedében, két 60 év körüli férfi megsebesült.
(Ukrajinszka Pravda)
Tűz alatt Kijev
Mára virradóra két ember megsérült egy orosz ballisztikus rakétatámadásban Kijevben, egyiküket kórházba kellett szállítani. A Kyiv Independent tudósítói szerint a robbanásokokat már röviddel a légiriadó előtt hallani lehetett az ukrán fővárosban.
A becsapódások miatt tűz ütött ki több épületben, amelyek nem lakhatási célt szolgáltak.
Bemondta Trump: Putyin és Zelenszkij is lezárná a háborút – Fontos találkozó jön
Donald Trump amerikai elnök tegnap azt állította, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök egyaránt kész lehet megállapodni a háború lezárásáról. Bár az amerikai elnök elmondása szerint külön-külön egyeztetett velük telefonon, ezt az érintett felek nem erősítették meg - írja a Kyiv Independent.
Trump szerint Putyin és Zelenszkij is alkut akar, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Tegnapi hírfolyamunk itt olvasható vissza:
Megindultak éjszaka az ukrán drónrajok, súlyos csapásokat kapott a nyakába Oroszország: érkeznek a jelentések
Olajfinomító, vegyi üzem és katonai reptér is a célpontok között.
Visszafordulnak a hajók a Hormuzi-szorosnál, újra megbénulhat a kulcsfontosságú útvonal
Az iráni támadásoktól tartanak.
Kritikus a helyzet a ritka és halálos vírus gócpontjában, megteltek a kórházak, terjedési fázisban a járvány
Egyelőre nem stabilizálódott az Ebola-járvány.
Napokon belül jön a legújabb OpenAI csúcsmodell, a GPT-5.6
Engedélyezte az amerikai kormány a kiadását.
Megérkezett a viszontválasz: amerikai katonai célpontokat ért támadás, durvul az adok-kapok
Irán Kuvaitban és Bahreinben csapott le.
Észrevétlenül esszük meg a műanyagot – Gyökeres változást hozhat az italtartó poharak szabályozása
Július 1-től szigorodott az egyszer használatos műanyagpoharak használata.
Mutatjuk, melyik hazai részvényekért őrülnek most meg a profi befektetők
Júliusi alapkezelői felmérésünk eredményei.
Bemondta Trump: Putyin és Zelenszkij is lezárná a háborút – Fontos találkozó jön
"Van valami a dologban."
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
Új bankszámlák és díjmentes csomagok a Gránit Banknál
Számos lakossági bankszámlánál díjemelést hozott július elseje. A Gránit Banknál viszont nem drágább csomagokat, hanem fintech mintára kialakított új számlákat és díjmentes ajánlatoka
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Malacexport és állatjólét: ki fizeti meg a dán zöldátállás árát?
A dán sertéságazat zöldátállása és állatjóléti reformja jól mutatja, hogyan hangolhatók össze a klímacélok, a versenyképesség és a fenntartható vízgazdálkodás.
Kánikula és gazdaság: hogyan hat a hőség az inflációra, az energiára és a GDP-re?
Regős Gábor a Forbes Money podcastben beszélt arról, hogyan ronthatja a hőség a munkatermelékenységet, az agrártermelést, az energiaellátást és az inflációs kilátásokat. The post Kánikula
A baltiak a jövőre költenek, Magyarország visszacsúszott a rangsorban
A BB tengely országai között ma is másfélszeres különbség van abban, hogy a GDP mekkora részét fordítják közoktatásra. Az elmúlt harminc évben a régiós átlag... The post A baltiak a jöv
Amdocs Limited - elemzés
A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul
"A piac mindig meg fog szívatni" - Zsiday Viktor a befektetés legfontosabb szabályairól
"Egyetemistáknak mindig azt mondom, hogy nyissanak egy számlát, ne túl sok pénzzel, trédeljenek, mint a hülye, és bukjanak el pénzt, hogy megtanulják, hogyan kell befektetni."... The post "A p
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Csak a Nyugat ábrándja, hogy Ukrajna fordított az erőviszonyokon? Komoly diadalt ünnepel Moszkva
Donald Trump holnap Volodimir Zelenszkijjel tárgyal.
Véget ért a Tisza-bet: új erők karmaiban a forint
Meglepően pozitív adat érkezett a magyar gazdaságról.
Rengeteg pénzt lehet keresni idén: a nyerő papírok itt vannak a szemünk előtt
Számvetés az első hat hónapról.