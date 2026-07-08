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Bénító csapás súlyosbítja az orosz üzemanyaghiányt, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Globál

Bénító csapás súlyosbítja az orosz üzemanyaghiányt, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Portfolio
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Az orosz haderő tegnap este kazettás robbanófejjel felszerelt ballisztikus rakétát vetett be Odesszában - írja az Ukrajinszka Pravda. Odessza megye katonai közigazgatási vezetője szerint Moszkva ezzel "nyilvánvalóan" semmibe vette a nemzetközi humanitárius jog szabályait. A támadás tüzet okozott egy ipari épületben, öt embert pedig kórházba szállítottak, egyikük állapota súlyos. A Kyiv Independent arról ír, Donald Trump tegnap kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök is meg szeretne állapodni a háború lezárásáról. Az amerikai elnök azután beszélt erről, hogy hétfőn külön-külön egyeztetett a vezetőkkel telefonon. Ma személyesen is találkozik Zelenszkijjel az ankarai NATO-csúcson. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel az orosz-ukrán fronton.
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Szüntelenül támadják "Magyar madarai" az orosz árnyékflottát

Ukrán dróntámadás érte az orosz "árnyékflotta" kilenc tartályhajóját az Azovi-tengeren - közölte szerdán az ukrán drónerők parancsnoka, a "Magyar" hívójelű Robert Brovdi.

Hozzátette, az elmúlt 72 órában Ukrajna összesen 19 tankert talált el, miközben fokozza a Krím-félsziget elszigetelésére irányuló erőfeszítéseit.

(Reuters)

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Harkivot is rakétázta Moszkva

A város polgármestere szerint legalább 20 épület megrongálódott.

(Ukrajinszka Pravda)

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Egy nő meghalt a kijevi rakétatámadásban

Ezt Timur Tkacsenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője jelentette be. Két további személy megsérült.

(Ukrajinszka Pravda)

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Ukrán jelentés

Az orosz haderő öt Iszkander-M/S-400 típusú ballisztikus rakétával, két H–31-es lokátorromboló rakétával és 169 drónnal támadta Ukrajnát mára virradóra - közölte az ukrán légvédelem.

Ezek közül 139 drónt megsemmisítettek, de az öt ballisztikus rakéta találatot ért négy helyszínen. 20 drónbecsapódást jegyeztek fel 11 helyszínen, dróntörmelék hét helyen hullott alább. Továbbá a két radar elleni rakéta sem ért célt.

(Ukrajinszka Pravda)

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Kiszivárgott: akkora dróntámadás érte, hogy leállt Oroszország legfontosabb és legnagyobb olajfinomítója

Egy ukrán dróntámadás következtében leállt Oroszország legnagyobb és egyben legfontosabb benzinelőállító üzeme, az omszki olajfinomító - közölte kedden két iparági forrás a Reuters hírügynökséggel. A hétfői volt a valaha volt egyik legtávolabbi ukrán akció a háború kitörése óta. Az omszki olajfinomító Dél-Szibériában, a frontvonaltól mintegy 2500 kilométerre fekszik.

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Kiszivárgott: akkora dróntámadás érte, hogy leállt Oroszország legfontosabb és legnagyobb olajfinomítója
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Megindultak éjszaka az ukrán drónrajok, súlyos csapásokat kapott a nyakába Oroszország: érkeznek a jelentések

Mára virradóra feltehetően ukrán dróntámadás érte az oroszországi Szaratov, Boriszoglebszk és Nyizsnyekamszk városát. Több helyen, köztük egy olajfinomítóban is tűz ütött ki - számolt be többek közt az Exilenova+ Telegram-csatorna és az Astra orosz hírportál.

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Megindultak éjszaka az ukrán drónrajok, súlyos csapásokat kapott a nyakába Oroszország: érkeznek a jelentések
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Dróntámadás Herszonban

Egy orosz drón ma reggel eltalált egy autót Herszon Korabel negyedében, két 60 év körüli férfi megsebesült.

(Ukrajinszka Pravda)

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Tűz alatt Kijev

Mára virradóra két ember megsérült egy orosz ballisztikus rakétatámadásban Kijevben, egyiküket kórházba kellett szállítani. A Kyiv Independent tudósítói szerint a robbanásokokat már röviddel a légiriadó előtt hallani lehetett az ukrán fővárosban.

A becsapódások miatt tűz ütött ki több épületben, amelyek nem lakhatási célt szolgáltak.

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Bemondta Trump: Putyin és Zelenszkij is lezárná a háborút – Fontos találkozó jön

Donald Trump amerikai elnök tegnap azt állította, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök egyaránt kész lehet megállapodni a háború lezárásáról. Bár az amerikai elnök elmondása szerint külön-külön egyeztetett velük telefonon, ezt az érintett felek nem erősítették meg - írja a Kyiv Independent.

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Bemondta Trump: Putyin és Zelenszkij is lezárná a háborút – Fontos találkozó jön
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Trump szerint Putyin és Zelenszkij is alkut akar, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Tegnapi hírfolyamunk itt olvasható vissza:

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