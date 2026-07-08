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Drámai magasságváltozások után tűnt el a radarokról egy Boeing-737 repülőgép
Globál

Drámai magasságváltozások után tűnt el a radarokról egy Boeing-737 repülőgép

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Eltűnt egy teherszállító repülőgép Pakisztán tengerpartjánál kedd éjszaka, a hatóságok tengeri mentőakciót indítottak a gép és ötfős legénységének felkutatására - jelentette be a pakisztáni repülési hatóság.

A Boeing 737 típusú gép az Egyesült Arab Emírségekben található Sardzsából Karacsiba tartott, és

végcéljának közelében tűnt el a radarokról, miután már navigációs nehézségeket jelzett a légi irányításnak.

A Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás szerint a K2 Airways légitársasághoz tartozó pakisztáni gép valószínűleg a tengerbe zuhant Karacsitól délnyugatra. Ezt megelőzően többször is hirtelen megváltoztatta repülési magasságát.

Pakisztánban utoljára 2020-ban, a koronavírus-járvány idején történt súlyos légi katasztrófa, abban 97 ember meghalt.

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