Drasztikus döntést hozott Moszkva, azonnal megvan a fájó eredmény - Ezt mindenki a bőrén érezheti

Rekordmagasságba emelkedett a dízel finomítói marzsa Európában, miután Oroszország szerdán exporttilalmat vezetett be a gázolajra – derül ki az LSEG adataiból.

Rekordmagasságba emelkedett a dízel finomítói marzsa Európában,

miután Oroszország szerdán exporttilalmat vezetett be a gázolajra.

A finomítói árrés hordónként 60,17 dollárra ugrott az európai piacon, ami történelmi csúcsnak számít. A hirtelen drágulás közvetlen következménye a moszkvai döntésnek, amellyel megtiltották a gázolaj kivitelét.

A világ egyik legnagyobb gázolaj-exportőrének számító Oroszország az utóbbi időben súlyos belföldi üzemanyaghiánnyal küzd. A helyzet hátterében az energetikai infrastruktúrát célzó ukrán támadások állnak, amelyek jelentősen visszavetették az orosz finomítói kapacitást.

A finomítói kapacitások kiesése miatt az ország számos régiójában korlátozni kellett az üzemanyag-értékesítést, a Krím-félszigeten fekvő Szevasztopolban pedig már a tömegközlekedés és a közvilágítás korlátozásával igyekeznek kezelni az ellátási problémákat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images