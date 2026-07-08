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Ebből még nagy baj lesz: bemondta Irán, minden szabad préda
Globál

Ebből még nagy baj lesz: bemondta Irán, minden szabad préda

MTI
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Irán törvényes célpontnak tekint minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene - jelentette be szerdán a síita állam hadserege.

A tájékoztatás szerint minden olyan támogatás, amelyet az amerikai erők az iszlám köztársaság szuverenitása és területi épsége ellen indított műveleteihez nyújtanak, megtorlást von maga után.

Az iráni külügyminisztérium közleményben figyelmeztetett minden országot "különösen a Perzsa-öböl mentén elhelyezkedőket, akadályozzák meg, hogy az agresszor államok az ő területeiket és létesítményeiket használják Irán elleni ellenséges műveletekre".

Bármely, Irán elleni támadásban vállalt együttműködés bűnrészességet jelent

- olvasható az IRNA iráni állami hírügynökséghez eljuttatott közleményben.

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Mindeközben a Mehr iráni hírügynökség a délnyugat-iráni Busehr városában történt ismeretlen eredetű robbanásokról számolt be, amelyeket a város környékén is lehetett hallani.

A Perzsa-öböl partján fekvő várostól 17 kilométerre található egy atomerőmű is, amelyet az iráni konfliktus februári kitörése óta már többször ért támadás.

A Fársz iráni hírügynökség ugyanakkor azt közölte, hogy a várossal azonos nevű tartományban két katonai támaszpontot ért csapás szerdára virradóra. A hírt az IRNA is megerősítette, hozzátéve, hogy az iráni Forradalmi Gárda haditengerészetének egyik tagja meghalt.

Az amerikai erők kedd éjszaka hajtottak végre légitámadást Irán déli részén, miután Irán az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közlése szerint nemzetközi vízi útvonalon haladó kereskedelmi hajókat támadott meg. Válaszul az iráni hadsereg bahreini és kuvaiti célpontokat támadott.

Donald Trump amerikai elnök Ankarában, a NATO-csúcstalálkozón pedig szerda délelőtt kijelentette, hogy az Iránnal kötött, a harci cselekmények leállítására vonatkozó megállapodásnak szerinte vége van.

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