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Egy egész ország sötétbe borult Donald Trump fojtófogása miatt: sokaknál már betelt a pohár
Globál

Egy egész ország sötétbe borult Donald Trump fojtófogása miatt: sokaknál már betelt a pohár

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Kuba fővárosában, Havannában szórványos tüntetések törtek ki kedd este. A szigetországban milliók maradtak áram nélkül a fél éve tartó amerikai olajembargó következtében. A tiltakozó lakosok edényeket kongattak, dudáltak, és azt kiabálták, hogy "kapcsoljátok fel a villanyt" - számol be a Reuters.

Idén ez már a harmadik országos áramszünet Kubában. Bár a hatóságok közlése szerint kedd estére a sziget nagy részén sikerült helyreállítani a szolgáltatást, az üzemanyaghiány miatt sokan továbbra is sötétben maradtak.

Az UNE állami áramszolgáltató tájékoztatása alapján a nyugati Pinar del Ríótól a keleti Holguínig ismét működik a hálózat,

az ország második legnépesebb városa, Santiago de Cuba azonban továbbra is áram nélkül van.

Az Egyesült Államok januárban vette blokád alá Kuba üzemanyag-ellátását, majd olyan szankciókat léptetett életbe, amelyek a külföldi vállalkozások kivonulásához és az idegenforgalom szinte teljes összeomlásához vezettek.

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A korlátozások célja a kubai kormány tárgyalóasztalhoz kényszerítése,

Washington ugyanis a kommunista vezetés leváltását,

demokratikus választások kiírását és a "politikai" foglyok szabadon bocsátását követeli.

Kuba az ENSZ-szel egyetemben úgy véli, a Donald Trump amerikai elnök által elrendelt büntetőintézkedések sértik a nemzetközi jogot és a sziget 10 millió lakójának emberi jogait.

Havanna külső kerületeiben, Jaimanitasban és Santa Fében több százan vonultak az utcára, míg mások a küszöbökön és a járdákon ülve, dominózással vagy beszélgetéssel várták az áram visszatérését a forró éjszakában.

Sokan, akik már hozzászoktak a harmincórás vagy még hosszabb áramkimaradásokhoz, beletörődtek a helyzetbe.

Nem látok gyors megoldást erre a problémára, hiszen az erőműveink elavultak, és nincs olaj

– mondta Amauri González helyi lakos.

A kubai és az amerikai tisztségviselők szerint egyaránt megrekedtek a két ország közötti tárgyalások.

Michael Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete a szankciókról szóló keddi közgyűlési vitában a kubai kormányt tette felelőssé az áramhiányért, és felszólította őket, hogy változtassanak a módszereiken, és kapcsolják vissza a villanyt a népüknek.

A felszólaló országok túlnyomó többsége ezzel szemben arra kérte Washingtont, hogy vessen véget az embargónak, és vonja vissza a sziget gazdaságát megbénító szankciókat.

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Címlapkép forrása: Angelo Mastrascusa/Anadolu via Getty Images

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