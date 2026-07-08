Egy egész ország sötétbe borult Donald Trump fojtófogása miatt: sokaknál már betelt a pohár

Idén ez már a harmadik országos áramszünet Kubában. Bár a hatóságok közlése szerint kedd estére a sziget nagy részén sikerült helyreállítani a szolgáltatást, az üzemanyaghiány miatt sokan továbbra is sötétben maradtak.
Az UNE állami áramszolgáltató tájékoztatása alapján a nyugati Pinar del Ríótól a keleti Holguínig ismét működik a hálózat,
az ország második legnépesebb városa, Santiago de Cuba azonban továbbra is áram nélkül van.
Az Egyesült Államok januárban vette blokád alá Kuba üzemanyag-ellátását, majd olyan szankciókat léptetett életbe, amelyek a külföldi vállalkozások kivonulásához és az idegenforgalom szinte teljes összeomlásához vezettek.
A korlátozások célja a kubai kormány tárgyalóasztalhoz kényszerítése,
Washington ugyanis a kommunista vezetés leváltását,
demokratikus választások kiírását és a "politikai" foglyok szabadon bocsátását követeli.
Kuba az ENSZ-szel egyetemben úgy véli, a Donald Trump amerikai elnök által elrendelt büntetőintézkedések sértik a nemzetközi jogot és a sziget 10 millió lakójának emberi jogait.
Havanna külső kerületeiben, Jaimanitasban és Santa Fében több százan vonultak az utcára, míg mások a küszöbökön és a járdákon ülve, dominózással vagy beszélgetéssel várták az áram visszatérését a forró éjszakában.
Sokan, akik már hozzászoktak a harmincórás vagy még hosszabb áramkimaradásokhoz, beletörődtek a helyzetbe.
Nem látok gyors megoldást erre a problémára, hiszen az erőműveink elavultak, és nincs olaj
– mondta Amauri González helyi lakos.
A kubai és az amerikai tisztségviselők szerint egyaránt megrekedtek a két ország közötti tárgyalások.
Michael Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete a szankciókról szóló keddi közgyűlési vitában a kubai kormányt tette felelőssé az áramhiányért, és felszólította őket, hogy változtassanak a módszereiken, és kapcsolják vissza a villanyt a népüknek.
A felszólaló országok túlnyomó többsége ezzel szemben arra kérte Washingtont, hogy vessen véget az embargónak, és vonja vissza a sziget gazdaságát megbénító szankciókat.
Címlapkép forrása: Angelo Mastrascusa/Anadolu via Getty Images
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