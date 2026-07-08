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Egyre feszültebb a helyzet az európai gázpiacon Trump bejelentése után
Globál

Egyre feszültebb a helyzet az európai gázpiacon Trump bejelentése után

Portfolio
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Két hónap után először növelték nettó vételi, vagyis long pozíciójukat a befektetési alapok az európai földgázpiacon - írja a Montel. Az európai irányadó gázár a múlt héten 10 százalékkal emelkedett, szerdán pedig már a megawattóránkénti 50 eurós szint közelében jár.
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A befektetési alapok múlt péntekig mintegy 333 terawattórányi long, vagyis áremelkedésre játszó pozíciót tartottak, miközben short állományuk, amellyel az árak esésére fogadnak, megközelítette a 178 terawattórát. A spekulatív tőke teljes gázpiaci kitettsége is tovább csökkent. A long és short pozíciók együttes állománya 1 százalékkal, mintegy 511 terawattórára mérséklődött.

de A BEFEKTETŐK ÖSSZESSÉGÉBEN JÓVAL KISEBB TÉTBEN FOGADNAK A GÁZPIACON, MINT A HÁBORÚ KITÖRÉSE ELŐTT.

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Február 28-án, az amerikai–izraeli és iráni konfliktus kezdete előtt a befektetési alapok teljes pozícióállománya még mintegy 819 terawattórát tett ki.

Visszatért a Hormuzi-szoros kockázata. A befektetői pozicionáltság változásával párhuzamosan meredeken emelkedtek az európai gázárak. Az irányadó, legközelebbi havi TTF-kontraktus a múlt héten 10 százalékkal drágult, és pénteken 45,10 euró/megawattórán zárt. Szerdán az árfolyam már 49,19 euró/megawattórán járt, 2,61 euróval az előző napi záróérték felett.

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A drágulást az váltotta ki, hogy ismét csökkent az esélye az amerikai–iráni konfliktus gyors lezárásának és a Hormuzi-szoros teljes újranyitásának. A piac szerdán újabb lendületet kapott, miután Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy véget ért az Iránnal kötött tűzszünet, a felek pedig ismét támadásokat hajtottak végre egymás ellen, miközben egy LNG-szállító hajót is támadás ért.

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Címlapkép forrása: EU

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