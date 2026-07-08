Egyre feszültebb a helyzet az európai gázpiacon Trump bejelentése után

A befektetési alapok múlt péntekig mintegy 333 terawattórányi long, vagyis áremelkedésre játszó pozíciót tartottak, miközben short állományuk, amellyel az árak esésére fogadnak, megközelítette a 178 terawattórát. A spekulatív tőke teljes gázpiaci kitettsége is tovább csökkent. A long és short pozíciók együttes állománya 1 százalékkal, mintegy 511 terawattórára mérséklődött.
de A BEFEKTETŐK ÖSSZESSÉGÉBEN JÓVAL KISEBB TÉTBEN FOGADNAK A GÁZPIACON, MINT A HÁBORÚ KITÖRÉSE ELŐTT.
Február 28-án, az amerikai–izraeli és iráni konfliktus kezdete előtt a befektetési alapok teljes pozícióállománya még mintegy 819 terawattórát tett ki.
Visszatért a Hormuzi-szoros kockázata. A befektetői pozicionáltság változásával párhuzamosan meredeken emelkedtek az európai gázárak. Az irányadó, legközelebbi havi TTF-kontraktus a múlt héten 10 százalékkal drágult, és pénteken 45,10 euró/megawattórán zárt. Szerdán az árfolyam már 49,19 euró/megawattórán járt, 2,61 euróval az előző napi záróérték felett.
A drágulást az váltotta ki, hogy ismét csökkent az esélye az amerikai–iráni konfliktus gyors lezárásának és a Hormuzi-szoros teljes újranyitásának. A piac szerdán újabb lendületet kapott, miután Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy véget ért az Iránnal kötött tűzszünet, a felek pedig ismét támadásokat hajtottak végre egymás ellen, miközben egy LNG-szállító hajót is támadás ért.
Címlapkép forrása: EU
Kilőtt az olajár, így alakul holnaptól a benzin ára
Feszültségek közepette jött a mostani döntés a hazai árakról.
Rengeteg pénzt kapott Magyarország az EU-tól - Semmire sem mentünk a milliárdokkal?
A támogatások felhasználása kulcskérdés.
Megszólaltak az elemzők: fájdalmas kiigazítás várhat a Tisza-kormányra
Harapófogóban a kabinet a választási ígéretek és az euróbevezetés közt.
Váratlan fordulat a luxusingatlanok európai piacán: az Egyesült Államokból érkező gazdagok vették át az uralmat
A Knight Frank kutatása szerint a devizaárfolyamok alakulása hat leginkább a vásárlásokra.
Ebből még nagy baj lesz: bemondta Irán, minden szabad préda
Eddig bírta a tűzszünet.
Bejelentette a visegrádi ország: beszáll Ukrajna felfegyverzésébe – Nagy port kavart Orbán Viktor egykori szövetségese
Nem mindenkinek tetszik a döntés a kormányban.
Nem fogta vissza magát Putyin embere: különös módon szólt be a "keki pingponglabda" Zelenszkijnek
Moszkva szerint a Nyugat által nevelt "szörnyeteg" saját teremtője ellen fordulhat.
Magyar Péter első NATO-csúcsán: erős NATO-t akarunk, de fegyvert nem küldünk Ukrajnába
Zelenszkijjel is egyeztetett a miniszterelnök.
Hogyan érdemes bankot választania a hiteligénylőknek?
A hiteleknél egyszerű a döntés: a legolcsóbb a legjobb, hiszen nem kell minőségi kritériumokkal és egyéb paraméterekkel bajlódni. De a legalacsonyabb kamat vagy THM mindig a legkedvezőbb? Hisz
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
Malacexport és állatjólét: ki fizeti meg a dán zöldátállás árát?
A dán sertéságazat zöldátállása és állatjóléti reformja jól mutatja, hogyan hangolhatók össze a klímacélok, a versenyképesség és a fenntartható vízgazdálkodás.
Kánikula és gazdaság: hogyan hat a hőség az inflációra, az energiára és a GDP-re?
Regős Gábor a Forbes Money podcastben beszélt arról, hogyan ronthatja a hőség a munkatermelékenységet, az agrártermelést, az energiaellátást és az inflációs kilátásokat. The post Kánikula
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
A baltiak a jövőre költenek, Magyarország visszacsúszott a rangsorban
A BB tengely országai között ma is másfélszeres különbség van abban, hogy a GDP mekkora részét fordítják közoktatásra. Az elmúlt harminc évben a régiós átlag... The post A baltiak a jöv
Amdocs Limited - elemzés
A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul
Csak a Nyugat ábrándja, hogy Ukrajna fordított az erőviszonyokon? Komoly diadalt ünnepel Moszkva
Donald Trump holnap Volodimir Zelenszkijjel tárgyal.
Véget ért a Tisza-bet: új erők karmaiban a forint
Meglepően pozitív adat érkezett a magyar gazdaságról.
Rengeteg pénzt lehet keresni idén: a nyerő papírok itt vannak a szemünk előtt
Számvetés az első hat hónapról.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!