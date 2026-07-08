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Először találkozott Zelenszkij az egykor leghűségesebb szövetségesével, amióta elhidegültek: ez lett a tárgyalásból
Globál

Először találkozott Zelenszkij az egykor leghűségesebb szövetségesével, amióta elhidegültek: ez lett a tárgyalásból

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Volodimir Zelenszkij ukrán és Karol Nawrocki lengyel elnök szerdán az ankarai NATO-csúcstalálkozó margóján találkozott először azóta, hogy a két ország történelmi vitái diplomáciai összefeszüléshez vezettek. A rövid megbeszélés nem oldotta fel a feszültséget: a lengyel államfő hangsúlyozta, hogy az álláspontja változatlan, bár a párbeszéd folytatását továbbra is szükségesnek tartja - írja a Kyiv Independent.

A két ország közötti diplomáciai feszültség azután éleződött ki, hogy Zelenszkij május végén az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) tagjairól nevezett el egy katonai egységet. Az UPA a második világháború alatt és után a szovjetek ellen harcolt Ukrajna függetlenségéért, ám Lengyelországban elsősorban arról hírhedt, hogy részt vett a lengyelek elleni tömeggyilkosságokban – például a volhíniai mészárlásban – az akkor náci megszállás alatt álló Nyugat-Ukrajna területén.

A döntés komoly felháborodást váltott ki Lengyelországban,

ami odáig fajult, hogy Nawrocki megvonta Zelenszkijtől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést. Ezután több lengyel és ukrán politikus visszaadta korábbi elismeréseit. Zelenszkij emellett a júniusi, Ukrajna újjáépítésével foglalkozó gdański konferenciára is Julija Szviridenko ukrán miniszterelnököt küldte maga helyett.

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a két elnök mindössze egy "udvariassági" beszélgetést folytatott, és a történelmi vita okozta feszültséggel kapcsolatos álláspontja pedig nem változott.

A lengyel államfő ugyanakkor hozzátette, hogy ez nem zárja ki a párbeszédet, hiszen szomszédos országok, amelyeknek "közös ellenségük van, mint amilyennek Oroszország számít", ezért "továbbra is párbeszédet folytatnak, függetlenül bizonyos kétoldalú feszültségektől".

A lengyel elnök a csúcstalálkozón egyébként javasolta a NATO Közép-európai Csővezetékrendszerének (CEPS) kiterjesztését Lengyelországra és más közép-európai államokra - írja az MTI. Az 1950-es években kiépített, több mint ötezer kilométer hosszú hálózat jelenleg Belgium, Németország, Franciaország, Luxemburg és Hollandia területén húzódik, és a szövetség katonai üzemanyag-szükségletének fedezésére szolgál.

Nawrocki rámutatott, hogy

a jelenleg a német határon végződő vezetékek keleti irányú továbbépítése az egész keleti szárny biztonságát jelentősen megerősítené.

A lengyel államfő továbbá hangsúlyozta, hogy országa a bruttó hazai termék (GDP) közel 5 százalékát fordítja védelmi kiadásokra, és Donald Trump amerikai elnökkel is egyeztetett az amerikai fegyveres erők lengyelországi jelenlétéről. Arra a kérdésre, hogy Oroszország tervezhet-e provokációkat Lengyelország vagy a balti államok ellen, úgy reagált,

mindig fennáll annak a lehetősége, hogy Vlagyimir Putyin felhasználja Oroszország fegyveres erőit a kelet- és közép-európai országok ellen.

Ezért a lengyel belpolitikai színtéren és a NATO egészében is a felelősök szolidaritásra törekszenek a fegyveres erők kiépítésében - tette hozzá Nawrocki.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Pawel Supernak

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