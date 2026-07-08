Elszakadt a cérna Trumpnál, kiakasztotta az európai hatalom: megszakítja a teljes kapcsolatot

Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcstalálkozóján bejelentette, arra utasította Scott Bessent amerikai pénzügyminisztert, hogy állítsa le az Egyesült Államok Spanyolországgal folytatott teljes kereskedelmét, miután Madridot "szörnyű partnernek" nevezte a védelmi szövetségben - írja a Reuters.

Az Ankarában rendezett csúcstalálkozó megnyitóján, Mark Rutte NATO-főtitkár mellett felszólalva Trump azt mondta,

semmilyen üzletet nem kíván bonyolítani az országgal.

Spanyolország semmiben sem ért egyet, nem kellene cipelnünk őket

- mondta Trump Ruttének. Bessenthez fordulva hozzátette: "Nem akarok velük semmilyen kereskedelmet, rendben?", mire a miniszter csak annyit felelt: "Igen, uram."

Azonnal intézd el! Ne is beszélj velük! Reménytelenek. Rossz emberek

- fűzte hozzá ezután Trump, majd úgy folytatta:

annyi pénzt keresnek rajtunk, és gondoskodni fogunk róla, hogy sokkal kevesebbet keressenek. Nem akarok velük üzletelni.

Az amerikai elnök korábban több ízben bírálta Spanyolországot, amiért az nem fogadta el a NATO új, a GDP 5 százalékában meghatározott védelmi kiadási célját. Pedro Sánchez miniszterelnök szocialista kormánya ráadásul azt is megtagadta, hogy az Egyesült Államok az iráni háború idején használhassa a légterét vagy a területén lévő katonai támaszpontokat.

Az Egyesült Államoknak két közös használatú katonai bázisa is van Spanyolországban, mégpedig a rotai haditengerészeti támaszpontot és a moróni légibázist.

A Pentagon egyik belső feljegyzése korábban több lehetőséget is felvázolt azon NATO-szövetségesek megbüntetésére, amelyek az amerikai vezetés szerint nem támogatták kellően az iráni hadműveletet. Ezen intézkedések között Spanyolország tagságának felfüggesztése is szerepelt.

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