Ennyit a tűzszünetről: Amerika több tucat támadást hajtott végre – Irán megtorlást ígér

Több mint 80 iráni célpont ellen hajtott végre "válaszcsapásokat" az amerikai haderő - közölte az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) washingtoni idő szerint kedden kora este. Teherán ezután "elsöprő erejű" megtorlást ígért.

A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítási törzs közösségi médiában megjelent közleménye szerint az amerikai erők

erőteljes csapások sorozatát indították el, hogy kemény árat fizettessenek Iránnal,

amiért nemzetközi vízi útvonalon haladó kereskedelmi hajókat támadott meg.

Az Egyesült Államok által végrehajtott csapások válaszul szolgálnak három, a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajó elleni iráni támadásokért

- indokolta a CENTCOM a műveletet, hozzátéve, hogy az iráni agresszió világos megsértése a tűzszünetnek.

Iránból származó jelentések szerint helyi idő szerint szerdán hajnalban erőteljes robbanások rázták meg az ország egyes déli részeit.

Kedden Szaúd-Arábia és Bahrein két hajó elleni iráni támadást ítélt el hivatalosan, miután

találat ért egy szaúdi és egy katari zászló alatt közlekedő tankert.

Irán kedden hivatalosan közölte az ENSZ-hez tartozó Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel, hogy a Hormuzi-szoros egyes részeit saját felségvizének tekinti.

A Hormuzi-szoros vizei részben egybeesnek az Iráni Iszlám Köztársaság felségvizével

- olvasható a dokumentumban, amely szerint a nemzetközi jog alapján egy ország szuverenitást élvez és joghatóságot gyakorol saját területéhez tartozó tengerszakasz felett.

A bejelentésből nem derül ki, hogy Teherán a Hormuzi-szoros mely részeire vonatkozóan jelentett be igényt.

Reagált Irán az amerikai csapásokra

"Elsöprő erejű" válaszcsapásokat helyezett kilátásba az iráni katonai vezetés

szerdán arra az amerikai támadásra, amelyet Irán déli részénél intéztek az éjszaka több mint 80 célpont ellen.

Az iráni katonai főparancsnokság az amerikai lépéseket "kirívó agressziónak" nevezte, és kemény válasszal fenyegetőzött, hangoztatva azt is, hogy nem enged amerikai beavatkozást a szorosban zajló forgalom irányításába. Az amerikai közlés szerint kedd éjjel egyebek között légvédelmi rendszereket és a Forradalmi Gárda hajóit támadták meg.

Mint arról beszámoltunk, tegnap az Egyesült Államok visszavonta az Irán számára adott átmeneti szankciómentességet a kőolajra vonatkozóan, arra hivatkozva, hogy megsértették a két ország közötti megállapodást.

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