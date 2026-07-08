ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Ennyit a tűzszünetről: Amerika több tucat támadást hajtott végre – Irán megtorlást ígér
Globál

Ennyit a tűzszünetről: Amerika több tucat támadást hajtott végre – Irán megtorlást ígér

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Több mint 80 iráni célpont ellen hajtott végre "válaszcsapásokat" az amerikai haderő - közölte az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) washingtoni idő szerint kedden kora este. Teherán ezután "elsöprő erejű" megtorlást ígért.

A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítási törzs közösségi médiában megjelent közleménye szerint az amerikai erők

erőteljes csapások sorozatát indították el, hogy kemény árat fizettessenek Iránnal,

amiért nemzetközi vízi útvonalon haladó kereskedelmi hajókat támadott meg.

Az Egyesült Államok által végrehajtott csapások válaszul szolgálnak három, a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajó elleni iráni támadásokért

Még több Globál

Trump szerint Putyin és Zelenszkij is alkut akar, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Itt van Amerika újabb csapása Iránnal szemben, ezért ütötték meg a forintot is

Bejárta a nemzetközi sajtót a magyar köztévé elsötétítése

- indokolta a CENTCOM a műveletet, hozzátéve, hogy az iráni agresszió világos megsértése a tűzszünetnek.

Iránból származó jelentések szerint helyi idő szerint szerdán hajnalban erőteljes robbanások rázták meg az ország egyes déli részeit.

Kedden Szaúd-Arábia és Bahrein két hajó elleni iráni támadást ítélt el hivatalosan, miután

találat ért egy szaúdi és egy katari zászló alatt közlekedő tankert.

Kapcsolódó cikkünk

Kész, ennyi volt a tűzszünet: újra hajókat támad a rezsim a Hormuzi-szorosban, ez csak a kezdet lehet

Iránban Amerika veszített – Belebukhat, de szárnyakat is kaphat tőle

Irán kedden hivatalosan közölte az ENSZ-hez tartozó Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel, hogy a Hormuzi-szoros egyes részeit saját felségvizének tekinti.

A Hormuzi-szoros vizei részben egybeesnek az Iráni Iszlám Köztársaság felségvizével

- olvasható a dokumentumban, amely szerint a nemzetközi jog alapján egy ország szuverenitást élvez és joghatóságot gyakorol saját területéhez tartozó tengerszakasz felett.

A bejelentésből nem derül ki, hogy Teherán a Hormuzi-szoros mely részeire vonatkozóan jelentett be igényt.

Reagált Irán az amerikai csapásokra

"Elsöprő erejű" válaszcsapásokat helyezett kilátásba az iráni katonai vezetés

szerdán arra az amerikai támadásra, amelyet Irán déli részénél intéztek az éjszaka több mint 80 célpont ellen.

Az iráni katonai főparancsnokság az amerikai lépéseket "kirívó agressziónak" nevezte, és kemény válasszal fenyegetőzött, hangoztatva azt is, hogy nem enged amerikai beavatkozást a szorosban zajló forgalom irányításába. Az amerikai közlés szerint kedd éjjel egyebek között légvédelmi rendszereket és a Forradalmi Gárda hajóit támadták meg.

Mint arról beszámoltunk, tegnap az Egyesült Államok visszavonta az Irán számára adott átmeneti szankciómentességet a kőolajra vonatkozóan, arra hivatkozva, hogy megsértették a két ország közötti megállapodást.

Kapcsolódó cikkünk

Itt van Amerika újabb csapása Iránnal szemben, ezért ütötték meg a forintot is

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden
Tisza-kormány: Kapitány István lecserélte az MVM vezéreit, elsötétült az M1 képernyője
Titkos fegyverszállítások részletei kerültek elő: egymás torkának esett a kormány és az elnöki hivatal Ukrajna miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility