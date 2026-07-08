Erdőtűz tombol egy európai lőszergyár közelében: robbanásra figyelmeztetnek a hatóságok

Erdőtűz fenyeget egy közép-franciaországi lőszergyárat, ezért a KNDS Morthomiers közelében működő üzeméből ötszáz dolgozót kellett kimenekíteni. A helyi hatóságok csütörtöki tájékoztatása szerint a lángok elérhetik a létesítményt, ami súlyos robbanás- és tűzveszéllyel járna.

A védelmi ipari óriás KNDS megerősítette, hogy

a lőszergyártó üzemet közvetlenül veszélyeztetik a lángok, a dolgozókat azonban már biztonságba helyezték.

A szomszédos, mindössze 845 lakosú Morthomiers leginkább kitett részeiről mintegy száz embert kellett kitelepíteni, akik átmenetileg a városházán kaptak szállást. A vállalat saját létesítményi tűzoltóságát is mozgósította, az éjszakai műszak munkatársait pedig készenlétbe helyezték. Cher megye prefektusa arra kérte a környékbeli lakosokat, hogy maradjanak otthonukban, miközben a gyár körüli utakat teljesen lezárták a forgalom elől.

Dél-Európában a múlt hét óta pusztítanak az erdőtüzek, Franciaországban pedig már több ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. A májusi és júniusi hőhullámok rendkívüli módon kiszárították a talajt, így a területek idén különösen sérülékennyé váltak a lángokkal szemben. Délnyugat-Franciaországban a héten ismét 40 Celsius-fok feletti csúcshőmérsékletre figyelmeztetnek az előrejelzések.

Az Európai Bizottság példátlan létszámú, 14 különböző európai országból mozgósított 777 tűzoltót vezényelt a magas kockázatú térségekbe, köztük Ciprusra, Görögországba, Olaszországba, Franciaországba, Spanyolországba és Portugáliába. Portugália és Franciaország a hétvégén az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát is aktiválta az egyszerre több helyszínen tomboló tüzek miatt.

Forrás: Reuters

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