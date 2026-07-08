ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: hatalmas fegyvercsomagot kap Ukrajna a tengerentúli szövetségestől
Globál

Itt a bejelentés: hatalmas fegyvercsomagot kap Ukrajna a tengerentúli szövetségestől

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kanada egy több mint 900 millió dollár értékű új katonai csomagot ajánlott fel Ukrajnának. A számottevő támogatást Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be, miután az ankarai NATO-csúcstalálkozón Mark Carney kanadai miniszterelnökkel egyeztetett - számol be a Kyiv Independent.

A kanadai miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint a támogatásból

  • 475 millió dollárt lőszerek beszerzésére,
  • közel 400 millió dollárt 35 darab kanadai gyártású páncélozott jármű legyártására,
  • míg 50 millió dollárt kulcsfontosságú technológiai és műszaki eszközökre fordítanak.

A kanadai közlemény nem tért ki légvédelmi rendszerekre vagy elfogórakétákra, ám Zelenszkij hangsúlyozta, hogy

Ukrajna számára továbbra is a légvédelem megerősítése a legfontosabb prioritás

az ukrán városokat érő folyamatos, nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadások miatt.

Még több Globál

Bénító csapás súlyosbítja az orosz üzemanyaghiányt, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Váratlan fordulat Kínában: rossz hír jött az olajár esésére fogadóknak

Megszólalt a NATO első embere Trump újabb katonai akciójáról: "teljes mértékben szükséges"

A most bejelentett segélycsomag ugyan jelentős, de elmarad a februárban bejelentett 2 milliárd kanadai dolláros (körülbelül 1,4 milliárd amerikai dolláros), valamint a 2025 júniusában felajánlott, szintén 2 milliárd kanadai dollár (mintegy 1,5 milliárd amerikai dollár) értékű kerettől. Ottawa 2024 novemberében leszállított egy Egyesült Államoktól beszerzett, nagyjából 406 millió dollár értékű NASAMS légvédelmi rendszert is Kijevnek.

Az ukrán államfő tájékoztatása szerint a két fél dolgozik egy olyan drónmegállapodáson is, amely a harctéri tapasztalatokra építve "egy új és hatékony biztonsági rendszer" kialakítását célozza.

Kanada és Ukrajna már májusban aláírt egy közös fegyvergyártási megállapodást,

a jelenlegi megbeszéléseken pedig a védelmi ipari együttműködés kiszélesítéséről, köztük a drónok közös fejlesztéséről egyeztettek.

Ukrajna emellett aláírta a Kanada által kezdeményezett Védelmi, Biztonsági és Ellenállóképességi Bank létrehozásáról szóló szándéknyilatkozatot, melyhez Albánia, Belgium, Görögország, Lettország, Luxemburg, Románia és Törökország ugyancsak csatlakozott. Az új pénzintézet célja a tőkeerő növelése és a védelmi ipari termelés közvetlen támogatása.

Kapcsolódó cikkünk

Bénító csapás súlyosbítja az orosz üzemanyaghiányt, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Címlapkép forrása: MTI/EPA/-

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kritikus a helyzet a ritka és halálos vírus gócpontjában, megteltek a kórházak, terjedési fázisban a járvány
Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Száguld az olaj, ütik a tőzsdéket
Megtámadták Moszkvát, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility