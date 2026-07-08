Itt a bejelentés: hatalmas fegyvercsomagot kap Ukrajna a tengerentúli szövetségestől

A kanadai miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint a támogatásból
- 475 millió dollárt lőszerek beszerzésére,
- közel 400 millió dollárt 35 darab kanadai gyártású páncélozott jármű legyártására,
- míg 50 millió dollárt kulcsfontosságú technológiai és műszaki eszközökre fordítanak.
A kanadai közlemény nem tért ki légvédelmi rendszerekre vagy elfogórakétákra, ám Zelenszkij hangsúlyozta, hogy
Ukrajna számára továbbra is a légvédelem megerősítése a legfontosabb prioritás
az ukrán városokat érő folyamatos, nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadások miatt.
A most bejelentett segélycsomag ugyan jelentős, de elmarad a februárban bejelentett 2 milliárd kanadai dolláros (körülbelül 1,4 milliárd amerikai dolláros), valamint a 2025 júniusában felajánlott, szintén 2 milliárd kanadai dollár (mintegy 1,5 milliárd amerikai dollár) értékű kerettől. Ottawa 2024 novemberében leszállított egy Egyesült Államoktól beszerzett, nagyjából 406 millió dollár értékű NASAMS légvédelmi rendszert is Kijevnek.
Az ukrán államfő tájékoztatása szerint a két fél dolgozik egy olyan drónmegállapodáson is, amely a harctéri tapasztalatokra építve "egy új és hatékony biztonsági rendszer" kialakítását célozza.
Kanada és Ukrajna már májusban aláírt egy közös fegyvergyártási megállapodást,
a jelenlegi megbeszéléseken pedig a védelmi ipari együttműködés kiszélesítéséről, köztük a drónok közös fejlesztéséről egyeztettek.
Ukrajna emellett aláírta a Kanada által kezdeményezett Védelmi, Biztonsági és Ellenállóképességi Bank létrehozásáról szóló szándéknyilatkozatot, melyhez Albánia, Belgium, Görögország, Lettország, Luxemburg, Románia és Törökország ugyancsak csatlakozott. Az új pénzintézet célja a tőkeerő növelése és a védelmi ipari termelés közvetlen támogatása.
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