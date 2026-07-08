Kimondta Trump, mi lesz a közel-keleti konfliktus sorsa

Az amerikai elnököt a NATO-csúcson tartott sajtótájékoztatóján arról kérdezték, hogy a mai nap folyamán történt támadásokat követően kiújulhat-e a konfliktus. Donald Trump erre úgy felelt,

nem hiszi, hogy újrakezdődnek a harcok, és véleménye szerint az események rendkívül gyorsan lezajlanak majd.

Úgy fogalmazott, hogy az irániak eltaláltak ugyan néhány hajót, de az amerikai erők sokkal keményebben vágtak vissza, és ha az ellenfél üt, ők tízszer akkora erővel válaszolnak.

Az amerikai elnök ugyanakkor nem vonta vissza azt a korábbi fenyegetését, amely szerint Washington ismét csapást mérhet Iránra, megjegyezve, hogy az amerikai diplomácia az irániak saját nyelvén beszél.

Trump hozzátette, hogy bármi is történjen, a helyzet gyorsan rendeződik és biztonságosabbá válik,

az olajellátás pedig zavartalan marad, mivel az Egyesült Államok nem tervez hosszú távú konfliktust a térségben.

A mostani állásfoglalás jóval optimistább hangvételű, mint az elnök korábbi kijelentése, amelyben a három héttel ezelőtt Iránnal aláírt tűzszüneti megállapodást lényegében semmisnek minősítette.

Az Egyesült Államok a hetek óta kiélezettnek mondható helyzetben tegnap visszavonta az Irán számára adott átmeneti szankciómentességet a kőolajra vonatkozóan, arra hivatkozva, hogy megsértették a két ország közötti megállapodást, majd ma hajnalban több mint 80 iráni célpont ellen hajtott végre "válaszcsapásokat" az amerikai haderő. Az iráni haderő ezt követően amerikai támaszpontokat támadott a mai nap folyamán.

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