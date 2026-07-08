Kiszivárgott: akkora dróntámadás érte, hogy leállt Oroszország legfontosabb és legnagyobb olajfinomítója

Anatolij Szerisev, Vlagyimir Putyin orosz elnök szibériai megbízottja megerősítette, hogy a támadás miatt megrongálódott a létesítmény, személyi sérülés azonban nem történt. Szerisev hozzátette, a károk felmérése folyamatban van, a helyreállítási munkálatokat pedig már megkezdték,

azt viszont nem részletezte, hogy a termelés mekkora mértékben bénult meg.

A finomító tulajdonosa, a Gazprom Nyefty egyelőre nem reagált.

A Reuters iparági forrásai szerint kigyulladt és megrongálódott a CDU–10 jelű atmoszférikus desztillációs egység, amely

a finomító kapacitásának mintegy 38 százalékát adja,

napi 24 580 tonnás feldolgozási kapacitással. A tőzsdei adatok alapján az üzem kedd óta felfüggesztette a benzin és a gázolaj értékesítését a szentpétervári nemzetközi árutőzsdén.

Leállt egy másik elsődleges feldolgozóegység, a CDU–11 is, amely a teljes kapacitás 37 százalékáért felel, és napi 24 ezer tonna kőolaj feldolgozására képes. Bár ezt az egységet nem érte közvetlen találat, a működéséhez szükséges hálózat megsérült. A Reuters forrásai szerint a 2023-ban üzembe helyezett egység rövid időn belül újraindulhat.

A finomító rendelkezik két, jelenleg tartalékban lévő elsődleges feldolgozóegységgel is – a CDU–7-tel és a CDU–8-cal –, amelyek egyenként napi 10 ezer tonnás kapacitással bírnak, és elvileg újra üzembe állíthatók.

A kiesés azonban várhatóan tovább súlyosbítja az Oroszország-szerte tapasztalható üzemanyaghiányt.

Az omszki üzem 2024-ben összesen 22 millió tonna, azaz naponta nagyjából 440 ezer hordó kőolajat dolgozott fel, amelyből 5 millió tonna benzin és 8 millió tonna gázolaj készült.

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