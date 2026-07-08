Komoly csapás bénítja Oroszországot, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Az elcsatolt Krím számos körzetében és városában megszakadt az áramellátás, miután az ukrán fegyveres erők szerdára virradóra támadást indítottak a félsziget infrastruktúrája ellen - írta a Krimenergo áramszolgáltató vállalat.

A tájékoztatás szerint "ellenséges támadás" érte Kelet-Krím energetikai létesítményeit. Az északnyugati energiaellátási körzetben is bonyolult a helyzet az áramellátás terén. Jelenleg nincs áram Kercs, Dzsankoj és Krasznoperekopszk településen - derült ki a Maxon ismertetett közleményből.

A Krimenergo megjegyezte, hogy a félsziget többi területén részlegesen, a hálózat kapacitásától függően biztosítják az áramellátást.

Korábban Szergej Akszjonov, az Oroszország által kinevezett krími vezető jelezte, hogy az ukrán fegyveres erők által okozott infrastruktúra-károsodások miatt ideiglenes áramszünetek lesznek. A régióban rendkívüli állapotot hirdettek.

(MTI)