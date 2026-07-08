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Komoly csapás bénítja Oroszországot, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Globál

Komoly csapás bénítja Oroszországot, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Portfolio
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Az orosz haderő tegnap este kazettás robbanófejjel felszerelt ballisztikus rakétát vetett be Odesszában - írja az Ukrajinszka Pravda. Odessza megye katonai közigazgatási vezetője szerint Moszkva ezzel "nyilvánvalóan" semmibe vette a nemzetközi humanitárius jog szabályait. A támadás tüzet okozott egy ipari épületben, öt embert pedig kórházba szállítottak, egyikük állapota súlyos. A Kyiv Independent arról ír, Donald Trump tegnap kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök is meg szeretne állapodni a háború lezárásáról. Az amerikai elnök azután beszélt erről, hogy hétfőn külön-külön egyeztetett a vezetőkkel telefonon. Ma személyesen is találkozik Zelenszkijjel az ankarai NATO-csúcson. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel az orosz-ukrán fronton.
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Bejelentette a visegrádi ország: beszáll Ukrajna felfegyverzésébe – Nagy port kavart Orbán Viktor egykori szövetségese

Csehország egyszeri, kisebb összeggel járul hozzá az amerikai felszereléseket biztosító kezdeményezés (Prioritised Ukraine Requirements List - PURL) megvalósításához - közölte Andrej Babis cseh miniszterelnök szerdán Ankarában cseh újságírók előtt, amikor megérkezett a NATO-csúcstalálkozó helyszínére.

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Bejelentette a visegrádi ország: beszáll Ukrajna felfegyverzésébe – Nagy port kavart Orbán Viktor egykori szövetségese
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Szakadozik az áramellátás a Krímben

Az elcsatolt Krím számos körzetében és városában megszakadt az áramellátás, miután az ukrán fegyveres erők szerdára virradóra támadást indítottak a félsziget infrastruktúrája ellen - írta a Krimenergo áramszolgáltató vállalat.

A tájékoztatás szerint "ellenséges támadás" érte Kelet-Krím energetikai létesítményeit. Az északnyugati energiaellátási körzetben is bonyolult a helyzet az áramellátás terén. Jelenleg nincs áram Kercs, Dzsankoj és Krasznoperekopszk településen - derült ki a Maxon ismertetett közleményből.

A Krimenergo megjegyezte, hogy a félsziget többi területén részlegesen, a hálózat kapacitásától függően biztosítják az áramellátást.

Korábban Szergej Akszjonov, az Oroszország által kinevezett krími vezető jelezte, hogy az ukrán fegyveres erők által okozott infrastruktúra-károsodások miatt ideiglenes áramszünetek lesznek. A régióban rendkívüli állapotot hirdettek.

(MTI)

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Orosz jelentés

Az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 415 ukrán drónt fogott el vagy semmisített meg - tudatta szerdán az orosz védelmi minisztérium.

Egy ember életét vesztette a szaratovi régió elleni dróncsapásban, az esetnek sebesültjei is vannak. A Taganrogi-öbölben két tartályhajó megrongálódott, melyeken két ember megsebesült. További két ember Tatárföld Tukajevszkiji, valamint Nyizsnyekamszki járásában sebesült meg.

(MTI)

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Nem fogta vissza magát Putyin embere: különös módon szólt be a "keki pingponglabda" Zelenszkijnek

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője élesen bírálta a NATO-tagállamokat és Ukrajnát az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének folyamatban lévő ankarai csúcstalálkozója kapcsán. Véleménye szerint a nyugati vezetők csak játékszernek használják Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt - adta hírül az orosz állami TASZSZ hírügynökség.

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Nem fogta vissza magát Putyin embere: különös módon szólt be a
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Magyar Péter első NATO-csúcsán: erős NATO-t akarunk, de fegyvert nem küldünk Ukrajnába

Első NATO-csúcsáról jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki Montenegró, Norvégia és Kanada kormányfőivel is tárgyalt az összejövetelen. Emellett Zelenszkijjel is egyeztettek, úgy néz ki, hogy Budapesten vagy Kijevben kerülhet sor bilaterális találkozóra, azt azonban továbbra sem lehet tudni, hogy mikor.

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Magyar Péter első NATO-csúcsán: erős NATO-t akarunk, de fegyvert nem küldünk Ukrajnába
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A magyar határon fogtak oroszokat - Robbantani terveztek

A szerb–magyar határon elfogtak két olyan, az orosz titkosszolgálat által beszervezett ügynököt, akik robbanószerkezettel a csomagjukban egy németországi hadiipari létesítmény ellen terveztek merényletet. A sikeres rajtaütés a német hírszerzés információinak köszönhetően valósult meg - jelentette a Bild.

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A magyar határon fogtak oroszokat - Robbantani terveztek
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Flamingo-üzemet vett célba Moszkva

Az orosz hadsereg az éjszaka folyamán csapást mért a Samsung-Ukrajna kijevi üzemére, amely a "csapás eredményeként megsemmisült" - közölte az orosz védelmi minisztérium.

A tárca közleménye szerint a gyárban az FP-5 "Flamingo" típusú, földi indítású szárnyas rakéták alkatrészeit gyártották és tárolták, valamint nagy és közepes hatótávolságú drónokat szereltek össze.

(TASZSZ)

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Buszt ért támadás Zaporizzsjában

Egy ukrán drón célba vett egy buszt Zaporizzsjában, amely a Krasznodar-Melitopol útvonalon közlekedett.

Jevgenyij Balickij, a részben orosz ellenőrzés alatt lévő terület Kreml által kinevezett kormányzója közölte: személyi sérülés nem történt, mind a kilenc utas és a két sofőr elhagyta a járművet.

(TASZSZ)

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Itt a bejelentés: hatalmas fegyvercsomagot kap Ukrajna a tengerentúli szövetségestől

Kanada egy több mint 900 millió dollár értékű új katonai csomagot ajánlott fel Ukrajnának. A számottevő támogatást Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be, miután az ankarai NATO-csúcstalálkozón Mark Carney kanadai miniszterelnökkel egyeztetett - számol be a Kyiv Independent.

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Itt a bejelentés: hatalmas fegyvercsomagot kap Ukrajna a tengerentúli szövetségestől
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Jövő héten megállapodhat az EU a Moszkva elleni új szankciókról

Az Európai Unió tovább növeli az Oroszországra nehezedő nyomást, és üdvözlendő az ír uniós elnökség elkötelezettsége, hogy a jövő hétre megállapodás szülessen a 21. szankciós csomagról - jelentette ki Maros Sefcovic uniós biztos szerdán Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén.

A júniusi EU-csúcs zárónyilatkozatát tárgyaló vita keretében a biztos hangsúlyozta: 2024 decembere óta először mind a 27 tagállam egyhangú nyilatkozatot fogadott el Ukrajnával kapcsolatban, ami fontos lépés az EU egységének helyreállításában, és a Kijev melletti határozott és tartós támogatás tekintetében.

(MTI)

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Szüntelenül támadják "Magyar madarai" az orosz árnyékflottát

Ukrán dróntámadás érte az orosz "árnyékflotta" kilenc tartályhajóját az Azovi-tengeren - közölte szerdán az ukrán drónerők parancsnoka, a "Magyar" hívójelű Robert Brovdi.

Hozzátette, az elmúlt 72 órában Ukrajna összesen 19 tankert talált el, miközben fokozza a Krím-félsziget elszigetelésére irányuló erőfeszítéseit.

(Reuters)

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Harkivot is rakétázta Moszkva

A város polgármestere szerint legalább 20 épület megrongálódott.

(Ukrajinszka Pravda)

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Egy nő meghalt a kijevi rakétatámadásban

Ezt Timur Tkacsenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője jelentette be. Két további személy megsérült.

(Ukrajinszka Pravda)

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Ukrán jelentés

Az orosz haderő öt Iszkander-M/S-400 típusú ballisztikus rakétával, két H–31-es lokátorromboló rakétával és 169 drónnal támadta Ukrajnát mára virradóra - közölte az ukrán légvédelem.

Ezek közül 139 drónt megsemmisítettek, de az öt ballisztikus rakéta találatot ért négy helyszínen. 20 drónbecsapódást jegyeztek fel 11 helyszínen, dróntörmelék hét helyen hullott alább. Továbbá a két radar elleni rakéta sem ért célt.

(Ukrajinszka Pravda)

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Kiszivárgott: akkora dróntámadás érte, hogy leállt Oroszország legfontosabb és legnagyobb olajfinomítója

Egy ukrán dróntámadás következtében leállt Oroszország legnagyobb és egyben legfontosabb benzinelőállító üzeme, az omszki olajfinomító - közölte kedden két iparági forrás a Reuters hírügynökséggel. A hétfői volt a valaha volt egyik legtávolabbi ukrán akció a háború kitörése óta. Az omszki olajfinomító Dél-Szibériában, a frontvonaltól mintegy 2500 kilométerre fekszik.

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Kiszivárgott: akkora dróntámadás érte, hogy leállt Oroszország legfontosabb és legnagyobb olajfinomítója
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Megindultak éjszaka az ukrán drónrajok, súlyos csapásokat kapott a nyakába Oroszország: érkeznek a jelentések

Mára virradóra feltehetően ukrán dróntámadás érte az oroszországi Szaratov, Boriszoglebszk és Nyizsnyekamszk városát. Több helyen, köztük egy olajfinomítóban is tűz ütött ki - számolt be többek közt az Exilenova+ Telegram-csatorna és az Astra orosz hírportál.

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Megindultak éjszaka az ukrán drónrajok, súlyos csapásokat kapott a nyakába Oroszország: érkeznek a jelentések
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Dróntámadás Herszonban

Egy orosz drón ma reggel eltalált egy autót Herszon Korabel negyedében, két 60 év körüli férfi megsebesült.

(Ukrajinszka Pravda)

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Tűz alatt Kijev

Mára virradóra két ember megsérült egy orosz ballisztikus rakétatámadásban Kijevben, egyiküket kórházba kellett szállítani. A Kyiv Independent tudósítói szerint a robbanásokokat már röviddel a légiriadó előtt hallani lehetett az ukrán fővárosban.

A becsapódások miatt tűz ütött ki több épületben, amelyek nem lakhatási célt szolgáltak.

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Bemondta Trump: Putyin és Zelenszkij is lezárná a háborút – Fontos találkozó jön

Donald Trump amerikai elnök tegnap azt állította, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök egyaránt kész lehet megállapodni a háború lezárásáról. Bár az amerikai elnök elmondása szerint külön-külön egyeztetett velük telefonon, ezt az érintett felek nem erősítették meg - írja a Kyiv Independent.

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Bemondta Trump: Putyin és Zelenszkij is lezárná a háborút – Fontos találkozó jön
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Trump szerint Putyin és Zelenszkij is alkut akar, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Tegnapi hírfolyamunk itt olvasható vissza:

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