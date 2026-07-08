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Kongatja a vészharangot az ENSZ: rengetegen szenvednek, azonnali segítség kell
Globál

Kongatja a vészharangot az ENSZ: rengetegen szenvednek, azonnali segítség kell

MTI
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Az ENSZ humanitárius ügyekért felelős vezetője kedden 296 millió dolláros nemzetközi segélyfelhívást tett közzé, hogy a következő hat hónapban támogatást nyújthassanak a venezuelai földrengés 1,3 millió áldozatának.

Az ENSZ humanitárius ügyekért felelős vezetője kedden

296 millió dolláros nemzetközi segélyfelhívást tett közzé, hogy a következő hat hónapban támogatást nyújthassanak a venezuelai földrengés 1,3 millió érintettjének.

Tom Fletcher az ENSZ tagállamaihoz intézett, Venezuelából videókapcsolaton keresztül tartott tájékoztatóján közölte: a rendkívüli felhívás kiegészíti az év elején meghirdetett, 632 millió dolláros venezuelai humanitárius segélytervet.

Hozzátette, hogy az országban már a földrengések előtt is csaknem nyolcmillió ember szorult humanitárius segítségre.

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Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images

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