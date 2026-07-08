Kongatja a vészharangot az ENSZ: rengetegen szenvednek, azonnali segítség kell

Az ENSZ humanitárius ügyekért felelős vezetője kedden
296 millió dolláros nemzetközi segélyfelhívást tett közzé, hogy a következő hat hónapban támogatást nyújthassanak a venezuelai földrengés 1,3 millió érintettjének.
Tom Fletcher az ENSZ tagállamaihoz intézett, Venezuelából videókapcsolaton keresztül tartott tájékoztatóján közölte: a rendkívüli felhívás kiegészíti az év elején meghirdetett, 632 millió dolláros venezuelai humanitárius segélytervet.
Hozzátette, hogy az országban már a földrengések előtt is csaknem nyolcmillió ember szorult humanitárius segítségre.
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