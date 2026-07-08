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Kritikus csapás érte Oroszországot: szétbombázták az ukrán drónok az évente kétmillió tonna olajat mozgató finomítót
Globál

Kritikus csapás érte Oroszországot: szétbombázták az ukrán drónok az évente kétmillió tonna olajat mozgató finomítót

MTI
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Portfolio
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Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sikeres dróncsapást mért az oroszországi Baskírföldön lévő Cserkaszi elnevezésű olajszivattyú-állomásra, amely 1500 kilométerre fekszik Ukrajna államhatárától - közölte szerdán az SZBU.

A létesítményt a biztonsági szolgálat legalább nyolc drónja támadta.

A csapás következtében tűz keletkezett a tartálypark területén és az állomás termelőlétesítményeiben.

Az akció következményéről videók kezdtek terjedni a közösségi médiában.

A közlemény szerint a olajszivattyú-állomás a Transznyefty-Urál orosz olajvezeték rendszerének kulcsfontosságú létesítménye. Az állomás feladata a kőolajtermékek átvétele, felhalmozása, tárolása és továbbítása az ufai olajfinomítói központból a fő kőolajtermék-vezetékekbe.

Ezen a létesítményen évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át,

a tartálypark pedig 27 tartályból áll, amelyek együttes befogadóképessége meghaladja a 385 ezer köbmétert.

Az ukrán mélységi csapásokról és a frontvonalon tapasztalható helyzetről szólt a Portfolio külpolitikai podcastje, a Global Insight legutóbbi része:

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