Kritikus csapás érte Oroszországot: szétbombázták az ukrán drónok az évente kétmillió tonna olajat mozgató finomítót

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sikeres dróncsapást mért az oroszországi Baskírföldön lévő Cserkaszi elnevezésű olajszivattyú-állomásra, amely 1500 kilométerre fekszik Ukrajna államhatárától - közölte szerdán az SZBU.

A létesítményt a biztonsági szolgálat legalább nyolc drónja támadta.

A csapás következtében tűz keletkezett a tartálypark területén és az állomás termelőlétesítményeiben.

Az akció következményéről videók kezdtek terjedni a közösségi médiában.

️The Defense Forces of Ukraine struck the key oil pumping station “Cherkasy” in Ufa, which is part of the “Transneft – Ural” system. The station ensures the pumping of oil through main pipelines and the supply of feedstock to the Ufa refineries. pic.twitter.com/YghtViML4z https://t.co/YghtViML4z — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) July 8, 2026

A közlemény szerint a olajszivattyú-állomás a Transznyefty-Urál orosz olajvezeték rendszerének kulcsfontosságú létesítménye. Az állomás feladata a kőolajtermékek átvétele, felhalmozása, tárolása és továbbítása az ufai olajfinomítói központból a fő kőolajtermék-vezetékekbe.

Ezen a létesítményen évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át,

a tartálypark pedig 27 tartályból áll, amelyek együttes befogadóképessége meghaladja a 385 ezer köbmétert.

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