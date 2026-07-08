Kritikus csapás érte Oroszországot: szétbombázták az ukrán drónok az évente kétmillió tonna olajat mozgató finomítót

A létesítményt a biztonsági szolgálat legalább nyolc drónja támadta.
A csapás következtében tűz keletkezett a tartálypark területén és az állomás termelőlétesítményeiben.
Az akció következményéről videók kezdtek terjedni a közösségi médiában.
Ukrainian attack on Cherkasy Cherkasy oil pumping station in Russian Bashkortostan, about 1,500 kilometers from the Ukrainian border.The Cherkasy station is one of the key facilities of the Transneft-Urals system. It receives, accumulates, stores and pumps fuel from the Ufa oil… pic.twitter.com/ynR3pKRbjG https://t.co/ynR3pKRbjG— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 8, 2026
️The Defense Forces of Ukraine struck the key oil pumping station “Cherkasy” in Ufa, which is part of the “Transneft – Ural” system. The station ensures the pumping of oil through main pipelines and the supply of feedstock to the Ufa refineries. pic.twitter.com/YghtViML4z https://t.co/YghtViML4z— MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) July 8, 2026
A közlemény szerint a olajszivattyú-állomás a Transznyefty-Urál orosz olajvezeték rendszerének kulcsfontosságú létesítménye. Az állomás feladata a kőolajtermékek átvétele, felhalmozása, tárolása és továbbítása az ufai olajfinomítói központból a fő kőolajtermék-vezetékekbe.
Ezen a létesítményen évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át,
a tartálypark pedig 27 tartályból áll, amelyek együttes befogadóképessége meghaladja a 385 ezer köbmétert.
Az ukrán mélységi csapásokról és a frontvonalon tapasztalható helyzetről szólt a Portfolio külpolitikai podcastje, a Global Insight legutóbbi része:
Címlapkép forrása: Shutterstock
Kilőtt az olajár, így alakul holnaptól a benzin ára
Feszültségek közepette jött a mostani döntés a hazai árakról.
Rengeteg pénzt kapott Magyarország az EU-tól - Semmire sem mentünk a milliárdokkal?
A támogatások felhasználása kulcskérdés.
Megszólaltak az elemzők: fájdalmas kiigazítás várhat a Tisza-kormányra
Harapófogóban a kabinet a választási ígéretek és az euróbevezetés közt.
Váratlan fordulat a luxusingatlanok európai piacán: az Egyesült Államokból érkező gazdagok vették át az uralmat
A Knight Frank kutatása szerint a devizaárfolyamok alakulása hat leginkább a vásárlásokra.
Ebből még nagy baj lesz: bemondta Irán, minden szabad préda
Eddig bírta a tűzszünet.
Bejelentette a visegrádi ország: beszáll Ukrajna felfegyverzésébe – Nagy port kavart Orbán Viktor egykori szövetségese
Nem mindenkinek tetszik a döntés a kormányban.
Nem fogta vissza magát Putyin embere: különös módon szólt be a "keki pingponglabda" Zelenszkijnek
Moszkva szerint a Nyugat által nevelt "szörnyeteg" saját teremtője ellen fordulhat.
Magyar Péter első NATO-csúcsán: erős NATO-t akarunk, de fegyvert nem küldünk Ukrajnába
Zelenszkijjel is egyeztetett a miniszterelnök.
Hogyan érdemes bankot választania a hiteligénylőknek?
A hiteleknél egyszerű a döntés: a legolcsóbb a legjobb, hiszen nem kell minőségi kritériumokkal és egyéb paraméterekkel bajlódni. De a legalacsonyabb kamat vagy THM mindig a legkedvezőbb? Hisz
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
Malacexport és állatjólét: ki fizeti meg a dán zöldátállás árát?
A dán sertéságazat zöldátállása és állatjóléti reformja jól mutatja, hogyan hangolhatók össze a klímacélok, a versenyképesség és a fenntartható vízgazdálkodás.
Kánikula és gazdaság: hogyan hat a hőség az inflációra, az energiára és a GDP-re?
Regős Gábor a Forbes Money podcastben beszélt arról, hogyan ronthatja a hőség a munkatermelékenységet, az agrártermelést, az energiaellátást és az inflációs kilátásokat. The post Kánikula
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
A baltiak a jövőre költenek, Magyarország visszacsúszott a rangsorban
A BB tengely országai között ma is másfélszeres különbség van abban, hogy a GDP mekkora részét fordítják közoktatásra. Az elmúlt harminc évben a régiós átlag... The post A baltiak a jöv
Amdocs Limited - elemzés
A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Csak a Nyugat ábrándja, hogy Ukrajna fordított az erőviszonyokon? Komoly diadalt ünnepel Moszkva
Donald Trump holnap Volodimir Zelenszkijjel tárgyal.
Véget ért a Tisza-bet: új erők karmaiban a forint
Meglepően pozitív adat érkezett a magyar gazdaságról.
Rengeteg pénzt lehet keresni idén: a nyerő papírok itt vannak a szemünk előtt
Számvetés az első hat hónapról.