Magyar Péter első NATO-csúcsán: erős NATO-t akarunk, de fegyvert nem küldünk Ukrajnába

Első NATO-csúcsáról jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki Montenegró, Norvégia és Kanada kormányfőivel is tárgyalt az összejövetelen. Emellett Zelenszkijjel is egyeztettek, úgy néz ki, hogy Budapesten vagy Kijevben kerülhet sor bilaterális találkozóra, azt azonban továbbra sem lehet tudni, hogy mikor.

Magyarország egy erős és egységes NATO-ban érdekelt, és konstruktív, megbízható szövetségesként vesz részt a szövetség munkájában – erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök az ankarai NATO-csúcsról bejelentkezve.

Magyar Péter az ankarai NATO-csúcs második napján emlékeztetett, hogy ez az első olyan NATO-csúcstalálkozó, amelyen miniszterelnökként képviseli Magyarországot. Mint mondta,

óriási az érdeklődés Magyarország álláspontja kapcsán,

ezért minden tárgyalópartnerének világossá tette, hogy a magyar választók április 12-én egyértelmű felhatalmazást adtak a kormánynak.

„Mi egy egységes és erős NATO-ban vagyunk érdekeltek. Ez a közös érdekünk egyébként a többi NATO-tagállammal is. Magyarország egy konstruktív, megbízható szövetséges lesz a NATO szövetségi rendszerén belül” – fogalmazott a miniszterelnök.

Magyar Péter arról is beszámolt, hogy több kétoldalú megbeszélésen is részt vett: tárgyalt a montenegrói, a norvég és a kanadai miniszterelnökkel is.

A montenegrói kormányfővel elsősorban a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról volt szó. A magyar miniszterelnök szerint Montenegró az egyik legelőrehaladottabb tagjelölt ország, és közös remény, hogy akár már jövőre csatlakozhat az Európai Unióhoz.

Magyar szerint Magyarországnak nemcsak politikai, hanem gazdasági érdeke is fűződik a térség stabilitásához, mivel jelentős magyar befektetések vannak Montenegróban és más nyugat-balkáni országokban is. „Közös érdekünk a balkáni országok stabilitása és az, hogy minél közelebb legyenek Európához” – mondta.

A miniszterelnök a NATO-csúcs plenáris üléséről is beszélt. Tájékoztatása szerint az ülés a NATO-főtitkár bevezetőjével kezdődik, majd Donald Trump amerikai elnök mond beszédet, ezt követően pedig a tagállamok vezetői szólalnak fel. Magyar Péter szerint a csúcson egy fontos deklarációt is elfogadnak, amely Ukrajna pénzügyi támogatásáról szól.

A kormányfő azt mondta, a tervezett támogatás összege 70 milliárd euró, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a részvétel önkéntes lesz. Szerinte a NATO-tagállamok szuverén döntése marad, hogy csatlakoznak-e a támogatáshoz, hasonlóan ahhoz, ahogyan korábban Magyarországnak és Szlovákiának is volt kívülmaradási lehetősége az uniós hitelkeret kapcsán.

„Világossá tettem itt Ankarában is mindenki számára, és világossá is fogom tenni még a plenáris ülésen, hogy Magyarország továbbra is támogatja mindenféle humanitárius eszközzel Ukrajnát, viszont se fegyvert, se csapatokat, semmilyen katonát és katonai támogatást Magyarország nem nyújt Ukrajnának” – mondta Magyar Péter.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a csúcstalálkozó nyitófogadásán röviden egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Elmondása szerint abban állapodtak meg, hogy a közeljövőben személyesen is találkoznak, vagy Budapesten, vagy Kijevben, ezt követően pedig együtt ellátogatnak Kárpátaljára, Beregszászra.

Ez némi változást jelent a tervekben, hiszen a kormányfő korábban ragaszkodott hozzá, hogy Beregszászon találkozzanak Zelenszkijjel.

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