Magyar Péter első NATO-csúcsán: erős NATO-t akarunk, de fegyvert nem küldünk Ukrajnába

Magyarország egy erős és egységes NATO-ban érdekelt, és konstruktív, megbízható szövetségesként vesz részt a szövetség munkájában – erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök az ankarai NATO-csúcsról bejelentkezve.
Magyar Péter az ankarai NATO-csúcs második napján emlékeztetett, hogy ez az első olyan NATO-csúcstalálkozó, amelyen miniszterelnökként képviseli Magyarországot. Mint mondta,
óriási az érdeklődés Magyarország álláspontja kapcsán,
ezért minden tárgyalópartnerének világossá tette, hogy a magyar választók április 12-én egyértelmű felhatalmazást adtak a kormánynak.
„Mi egy egységes és erős NATO-ban vagyunk érdekeltek. Ez a közös érdekünk egyébként a többi NATO-tagállammal is. Magyarország egy konstruktív, megbízható szövetséges lesz a NATO szövetségi rendszerén belül” – fogalmazott a miniszterelnök.
Magyar Péter arról is beszámolt, hogy több kétoldalú megbeszélésen is részt vett: tárgyalt a montenegrói, a norvég és a kanadai miniszterelnökkel is.
A montenegrói kormányfővel elsősorban a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról volt szó. A magyar miniszterelnök szerint Montenegró az egyik legelőrehaladottabb tagjelölt ország, és közös remény, hogy akár már jövőre csatlakozhat az Európai Unióhoz.
Magyar szerint Magyarországnak nemcsak politikai, hanem gazdasági érdeke is fűződik a térség stabilitásához, mivel jelentős magyar befektetések vannak Montenegróban és más nyugat-balkáni országokban is. „Közös érdekünk a balkáni országok stabilitása és az, hogy minél közelebb legyenek Európához” – mondta.
A miniszterelnök a NATO-csúcs plenáris üléséről is beszélt. Tájékoztatása szerint az ülés a NATO-főtitkár bevezetőjével kezdődik, majd Donald Trump amerikai elnök mond beszédet, ezt követően pedig a tagállamok vezetői szólalnak fel. Magyar Péter szerint a csúcson egy fontos deklarációt is elfogadnak, amely Ukrajna pénzügyi támogatásáról szól.
A kormányfő azt mondta, a tervezett támogatás összege 70 milliárd euró, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a részvétel önkéntes lesz. Szerinte a NATO-tagállamok szuverén döntése marad, hogy csatlakoznak-e a támogatáshoz, hasonlóan ahhoz, ahogyan korábban Magyarországnak és Szlovákiának is volt kívülmaradási lehetősége az uniós hitelkeret kapcsán.
„Világossá tettem itt Ankarában is mindenki számára, és világossá is fogom tenni még a plenáris ülésen, hogy Magyarország továbbra is támogatja mindenféle humanitárius eszközzel Ukrajnát, viszont se fegyvert, se csapatokat, semmilyen katonát és katonai támogatást Magyarország nem nyújt Ukrajnának” – mondta Magyar Péter.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a csúcstalálkozó nyitófogadásán röviden egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Elmondása szerint abban állapodtak meg, hogy a közeljövőben személyesen is találkoznak, vagy Budapesten, vagy Kijevben, ezt követően pedig együtt ellátogatnak Kárpátaljára, Beregszászra.
Ez némi változást jelent a tervekben, hiszen a kormányfő korábban ragaszkodott hozzá, hogy Beregszászon találkozzanak Zelenszkijjel.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Necati Savas
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