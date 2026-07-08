Megérkezett a viszontválasz: amerikai katonai célpontokat ért támadás, durvul az adok-kapok

Mintegy 85 amerikai katonai célpontra mért csapást az iráni hadsereg szerdán Kuvaitban és Bahreinben válaszul az Irán déli része ellen végrehajtott kedd éjszakai amerikai támadásra - jelentette be az iráni Forradalmi Gárda.

Az iráni közlemény szerint a Forradalmi Gárda rakéta- és dróntámadást hajtott végre

az amerikai haditengerészet Bahreinben állomásozó 5. flottája

és a kuvaiti Ali al-Szalem légibázis ellen,

emellett lelőttek egy amerikai MQ-9-es drónt is.

Kuvaitban és Bahreinben megszólaltak a légvédelmi szirénák. A kuvaiti hadsereg azt közölte, hogy légvédelme "ellenséges" rakéta- és dróntámadás alatt áll.

Az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) washingtoni idő szerint kedden kora este közölte, hogy

támadást intéztek több mint 80 célpont ellen Irán déli részén,

köztük 60 gyorsnaszád ellen.

A Reuters hírügynökség szerint iráni források robbanásokról számoltak be az ország első számú olajkikötőjének otthont adó Harg-szigeten, a Kesm-szigeten, továbbá Szírik és Bandar-Abbász déli kikötővárosaiban.

Egy amerikai tisztségviselő tájékoztatása szerint a csapások iráni légvédelmi rendszereket, part menti megfigyelőállomásokat, radarokat, hajó elleni rakétaállásokat és drónindító állomásokat vettek célba. Civil áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés, ám a szíriki kereskedelmi kikötőt ért találat repeszei miatt többen megsérültek.

A csapássorozatot azzal indokolták, hogy Irán a Hormuzi-szorosban, nemzetközi vízi útvonalon haladó kereskedelmi hajókat támadott meg, és ezzel megsértette az érvényben lévő tűzszünetet.

Az iráni katonai főparancsnokság "kirívó agressziónak" minősítette az amerikai lépéseket, és "elsöprő erejű" válaszcsapásokat helyezett kilátásba.

Bár Teherán tagadta felelősségét a tengeri incidensekben, Katar nyíltan Iránt vádolta meg.

Doha szerint az iráni erők felelősek többek között az al-Rekajjat nevű, katari cseppfolyósított földgázt szállító tankerhajó elleni támadásért, amely gépházában egy dróncsapás miatt tűz ütött ki. Biztonsági források szerint egy szaúdi lobogó alatt hajózó szupertanker is megsérült Omán partjainál.

Az iráni külügyminisztérium értetlenségét fejezte ki a katari vádak miatt, ám megjegyezte, hogy a Teheránnal előzetesen nem egyeztetett útvonalakon közlekedő kereskedelmi hajók komoly biztonsági kockázatot vállalnak.

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