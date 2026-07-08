ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 4 3 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Megérkezett a viszontválasz: amerikai katonai célpontokat ért támadás, durvul az adok-kapok
Globál

Megérkezett a viszontválasz: amerikai katonai célpontokat ért támadás, durvul az adok-kapok

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Mintegy 85 amerikai katonai célpontra mért csapást az iráni hadsereg szerdán Kuvaitban és Bahreinben válaszul az Irán déli része ellen végrehajtott kedd éjszakai amerikai támadásra - jelentette be az iráni Forradalmi Gárda.

Az iráni közlemény szerint a Forradalmi Gárda rakéta- és dróntámadást hajtott végre

  • az amerikai haditengerészet Bahreinben állomásozó 5. flottája
  • és a kuvaiti Ali al-Szalem légibázis ellen,
  • emellett lelőttek egy amerikai MQ-9-es drónt is.

Kuvaitban és Bahreinben megszólaltak a légvédelmi szirénák. A kuvaiti hadsereg azt közölte, hogy légvédelme "ellenséges" rakéta- és dróntámadás alatt áll.

Az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) washingtoni idő szerint kedden kora este közölte, hogy

támadást intéztek több mint 80 célpont ellen Irán déli részén,

Még több Globál

Bénító csapás súlyosbítja az orosz üzemanyaghiányt, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Kiszivárgott: akkora dróntámadás érte, hogy leállt Oroszország legfontosabb és legnagyobb olajfinomítója

Megindultak éjszaka az ukrán drónrajok, súlyos csapásokat kapott a nyakába Oroszország: érkeznek a jelentések

köztük 60 gyorsnaszád ellen.

A Reuters hírügynökség szerint iráni források robbanásokról számoltak be az ország első számú olajkikötőjének otthont adó Harg-szigeten, a Kesm-szigeten, továbbá Szírik és Bandar-Abbász déli kikötővárosaiban.

Egy amerikai tisztségviselő tájékoztatása szerint a csapások iráni légvédelmi rendszereket, part menti megfigyelőállomásokat, radarokat, hajó elleni rakétaállásokat és drónindító állomásokat vettek célba. Civil áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés, ám a szíriki kereskedelmi kikötőt ért találat repeszei miatt többen megsérültek.

A csapássorozatot azzal indokolták, hogy Irán a Hormuzi-szorosban, nemzetközi vízi útvonalon haladó kereskedelmi hajókat támadott meg, és ezzel megsértette az érvényben lévő tűzszünetet.

Az iráni katonai főparancsnokság "kirívó agressziónak" minősítette az amerikai lépéseket, és "elsöprő erejű" válaszcsapásokat helyezett kilátásba.

Bár Teherán tagadta felelősségét a tengeri incidensekben, Katar nyíltan Iránt vádolta meg.

Doha szerint az iráni erők felelősek többek között az al-Rekajjat nevű, katari cseppfolyósított földgázt szállító tankerhajó elleni támadásért, amely gépházában egy dróncsapás miatt tűz ütött ki. Biztonsági források szerint egy szaúdi lobogó alatt hajózó szupertanker is megsérült Omán partjainál.

Az iráni külügyminisztérium értetlenségét fejezte ki a katari vádak miatt, ám megjegyezte, hogy a Teheránnal előzetesen nem egyeztetett útvonalakon közlekedő kereskedelmi hajók komoly biztonsági kockázatot vállalnak.

Kapcsolódó cikkünk

Ennyit a tűzszünetről: Amerika több tucat támadást hajtott végre – Irán megtorlást ígér

Itt van Amerika újabb csapása Iránnal szemben, ezért ütötték meg a forintot is

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden
Ütést kapott a forint este
Titkos fegyverszállítások részletei kerültek elő: egymás torkának esett a kormány és az elnöki hivatal Ukrajna miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility