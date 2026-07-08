ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 4 3 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Megindultak éjszaka az ukrán drónrajok, súlyos csapásokat kapott a nyakába Oroszország: érkeznek a jelentések
Globál

Megindultak éjszaka az ukrán drónrajok, súlyos csapásokat kapott a nyakába Oroszország: érkeznek a jelentések

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Mára virradóra feltehetően ukrán dróntámadás érte az oroszországi Szaratov, Boriszoglebszk és Nyizsnyekamszk városát. Több helyen, köztük egy olajfinomítóban is tűz ütött ki - számolt be többek közt az Exilenova+ Telegram-csatorna és az Astra orosz hírportál.

Az Ukrajinszka Pravda cikke alapján Ruszlan Buszargin, a Szaratovi terület kormányzója hajnali 2 óra körül jelezte hivatalosan, hogy

az orosz védelmi minisztérium figyelmeztetést adott ki lehetséges dróntámadás miatt.

Ezt követően a helyi repülőtéren azonnal korlátozásokat vezettek be mind az induló, mind az érkező járatokra.

Hajnali 3 óra körül a háborús helyzetet nyomon követő Telegram-csatornák robbanásokról számoltak be, valamint arról, hogy találat érhette a szaratovi olajfinomítót. A létesítmény a Rosznyefty olajvállalathoz tartozik, és a Volga-vidék egyik legrégebbi finomítójaként jelentős szerepet játszik az orosz haderő üzemanyag-ellátásában. Szaratov körülbelül 460 kilométerre fekszik az orosz-ukrán határtól.

A jelentések szerint a Voronyezsi területen fekvő Boriszoglebszk szintén dróntámadást szenvedett, így tűz ütött ki a helyi katonai repülőtéren. Az orosz légierő által használt bázison többek között Szu–34-es, Szu–35Sz és Szu–30SzM típusú vadászgépek állomásoznak.

Az Exilenova+ alapján a Kyiv Independent azt írja,

a tatárföldi Nyizsnyekamszkban mindeközben egy petrolkémiai üzemet támadott meg Ukrajna.

A szaratovi olajfinomítót május végén már érte ukrán támadás.

Kapcsolódó cikkünk

Trump szerint Putyin és Zelenszkij is alkut akar, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden
Ütést kapott a forint este
Titkos fegyverszállítások részletei kerültek elő: egymás torkának esett a kormány és az elnöki hivatal Ukrajna miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility