Megindultak éjszaka az ukrán drónrajok, súlyos csapásokat kapott a nyakába Oroszország: érkeznek a jelentések

Az Ukrajinszka Pravda cikke alapján Ruszlan Buszargin, a Szaratovi terület kormányzója hajnali 2 óra körül jelezte hivatalosan, hogy
az orosz védelmi minisztérium figyelmeztetést adott ki lehetséges dróntámadás miatt.
Ezt követően a helyi repülőtéren azonnal korlátozásokat vezettek be mind az induló, mind az érkező járatokra.
Additional footage from the attack https://t.co/t3wNts2nnx pic.twitter.com/AtRCyuzarE https://t.co/t3wNts2nnx— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 7, 2026
️ Ukraine carried out a successful series of overnight strikes on Russia, targeting the Borisoglebsk air base and the Saratov and Nizhnekamsk oil refineriesThe Nizhnekamsk refinery in Tatarstan — one of Russia's largest and most modern oil-processing facilities — appears to… pic.twitter.com/amw04xJqZ6 https://t.co/amw04xJqZ6— NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026
Hajnali 3 óra körül a háborús helyzetet nyomon követő Telegram-csatornák robbanásokról számoltak be, valamint arról, hogy találat érhette a szaratovi olajfinomítót. A létesítmény a Rosznyefty olajvállalathoz tartozik, és a Volga-vidék egyik legrégebbi finomítójaként jelentős szerepet játszik az orosz haderő üzemanyag-ellátásában. Szaratov körülbelül 460 kilométerre fekszik az orosz-ukrán határtól.
Overnight, Ukrainian attacks were carried out on the Borisoglebsk airbase as well as on oil refineries in Saratov and Nizhnekamsk.According to preliminary reports, the largest fire broke out at the Nizhnekamsk refinery in Tatarstan—one of Russia's largest and most modern oil… pic.twitter.com/3naSeo9qIA https://t.co/3naSeo9qIA— Jürgen Nauditt (@jurgen_nauditt) July 8, 2026
A jelentések szerint a Voronyezsi területen fekvő Boriszoglebszk szintén dróntámadást szenvedett, így tűz ütött ki a helyi katonai repülőtéren. Az orosz légierő által használt bázison többek között Szu–34-es, Szu–35Sz és Szu–30SzM típusú vadászgépek állomásoznak.
Az Exilenova+ alapján a Kyiv Independent azt írja,
a tatárföldi Nyizsnyekamszkban mindeközben egy petrolkémiai üzemet támadott meg Ukrajna.
A szaratovi olajfinomítót május végén már érte ukrán támadás.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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