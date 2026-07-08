Megszólalt a NATO első embere Trump újabb katonai akciójáról: "teljes mértékben szükséges"

Ha van egy tűzszünet, amelyet Irán gyakorlatilag megsért, amint azt a hajók elleni akciók esetében láttuk, akkor szerintem rendkívül fontos, hogy az Egyesült Államok határozottan lépjen fel
- fogalmazott Mark Rutte az Ankarában zajló NATO-csúcstalálkozó második napján.
A főtitkár egyúttal reményét fejezte ki, hogy a transzatlanti szövetség tagállamai a nap folyamán felszólítják Iránt, nyissa újra a Hormuzi-szorost, kiállnak a hajózási szabadság fontossága mellett és megerősítik elkötelezettségüket annak tekintetében, hogy "Iránnak soha, de soha nem szabad nukleáris képességekre szert tennie".
Az Egyesült Államok a NATO-ban betöltött szerepére kitérve Rutte hangsúlyozta, hogy
Washington "a legnagyobb mértékben" részt vesz a szövetségben,
amely, mint azt kiemelte, "a saját védelmét is szolgálja", azonban úgy vélte, Washington joggal várja el Kanadától és az európai tagállamoktól a védelmi kiadások jelentős növelését.
Elmondta azt is, hogy Donald Trump amerikai elnök csalódottsága amiatt, hogy a NATO-országok nem nyújtottak katonai segítséget az Irán elleni hadműveletekhez,
elszigetelt esetekre korlátozódik.
Az amerikai erők kedd éjszaka hajtottak végre légitámadást Irán déli részén, miután Irán az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közlése szerint nemzetközi vízi útvonalon haladó kereskedelmi hajókat támadott meg. Válaszul az iráni hadsereg bahreini és kuvaiti célpontokat támadott.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Necati Savas
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