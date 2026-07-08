Nagy pálfordulás a NATO-csúcson: mégis venne Ukrajnától drónokat az Egyesült Államok

Az amerikai elnök az ankarai sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy

megvásárolnák az ukrán eszközöket, és a megállapodás létrejötte esetén az üzlet kiváló védelmet biztosítana.

Donald Trump elismerően szólt Ukrajna gyártási kapacitásairól is, kiemelve, hogy az ország a háborús körülmények ellenére is képes nagy mennyiségben pilóta nélküli repülőgépeket előállítani.

A nyilatkozat éles fordulatot jelent az elnök korábbi álláspontjához képest. Márciusban Trump még elutasítóan reagált, amikor Zelenszkij a közel-keleti iráni dróntámadások kezdetén felajánlotta, hogy megosztja országa dróntechnológiai tapasztalatait. Az amerikai elnök akkor úgy fogalmazott, hogy az ukrán államfő az utolsó ember, akitől segítséget kérnének.

A bejelentést a demokrata párt egyik szenátora, Jeanne Shaheen is üdvözölte, aki szerint legfőbb ideje, hogy az Egyesült Államok megkösse ezt a megállapodást.

A NATO-vezetők a törökországi csúcson olyan zárónyilatkozatot fogadtak el, amely Ukrajnát a transzatlanti biztonság egyik kulcsszereplőjeként említi, és amelyben a szövetséges tagállamok jelentős beruházásokat vállaltak a dróntechnológia fejlesztése terén.

Az ukrán dróntechnológiai tapasztalatok iránt Európában is jelentős a kereslet.

Ankarában több ország is kétoldalú megállapodást kötött Kijevvel ezen a téren,

az Európai Bizottság pedig egy kontinentális szintű drónfejlesztési programot javasolt, amelyben Ukrajnának vezető szerepet szánna.

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