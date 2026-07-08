A Szputnyik Rádióban elhangzott interjújában Zaharova úgy fogalmazott, a nyugati vezetők

kezet fognak rázni. Úgy fogják Zelenszkijt oda-vissza pattogtatni, mint egy keki színű pingponglabdát, kényük-kedvük szerint játszadozva vele. Minden a szokásos módon fog menni.

A moszkvai szóvivő arra is kitért, hogy a nyugati országok a színfalak mögött kénytelenek lesznek felvetni a "kijevi terrorizmus" kérdését. Zaharova úgy fogalmazott, hogy

az a "terrorista szörnyeteg", amelyet a kollektív Nyugat "nevelt és táplált", végül saját teremtője ellen fog fordulni.

Ez pedig már el is kezdődött, utalt Zaharova a monacói robbantásos merényletre.

Azok, akik kézből etették [a kijevi rezsimet], már nem látják azt a kezet, mert beleharaptak, és egy részét már le is tépték

- hangoztatta a moszkvai külügyi tárca.

Az ukrán oligarcha, Vadim Jermolajev monacói lakása előtt múlt hét hétfőn robbant pokolgép, a robbanásban ő, a felesége, valamint a fiuk is megsebesült. Az 58 éves Jermolajev Ukrajnából származik, jelenleg ciprusi állampolgár, 2021 óta él Monacóban. Ukrajna 2023 decemberében szankciókkal sújtotta az Oroszország által megszállt Krímben folytatott üzleti tevékenysége miatt - idézi fel az MTI tudósítása.

Azt az ukrán nőt, aki férfinak maszkírozva elkövethette a robbantást, hétfőn holtan találták Kijev közelében.

Anasztaszija Berezovszkát, aki a merénylet után Ukrajnába menekült, agyonlőtték. A gyilkossággal kapcsolatban már két gyanúsítottat őrizetbe vettek: egyikük az ukrán katonai hírszerzés tisztje, a másik pedig egy volt rendőrtiszt.

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