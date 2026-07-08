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Súlyos hibát vétett az izraeli hadsereg - Vizsgálatot ígérnek
Globál

Súlyos hibát vétett az izraeli hadsereg - Vizsgálatot ígérnek

MTI
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Meghalt a Gázai övezet újjáépítéséért felelős egyiptomi bizottság egyik tagja, Mohamed Faváz al-Vahidi egy izraeli csapásban - jelentette az izraeli média szerdán.

Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy kivizsgálja az esetet. A

Gázai övezet újjáépítéséért felelős egyiptomi bizottság egyik tagja Gázavárosban, kedden vesztette életét egy izraeli légicsapásban.

A támadásban további két ember, köztük egy gyermek is életét vesztette.

A katonaság közölte, hogy a Hamász katonai szárnyának egyik fegyveresét támadta, aki egy, a Gázai övezet északi részén haladó járműben tartózkodott. A hadsereg hozzátette, hogy tudomása van azokról az állításokról, amelyek szerint a csapásban megsérültek vagy meghaltak civilek is, és az incidens körülményeit kivizsgálják.

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