Többéves hagyományt rúghat fel a NATO a "Trump-veszély" miatt

Albániában tartják a NATO következő csúcstalálkozót, de egyelőre nem biztos, hogy jövőre kerül rá sor - közölte szerdán az észak-atlanti szövetség főtitkára, Mark Rutte. Az egyik diplomata szerint az európaiak a találkozók ritkításában érdekeltek, hogy elkerüljék a "Trump-veszélyt".

A következő csúcstalálkozó Albániában lesz, és természetesen még meg kell állapodnunk az időpontjában

- mondta Rutte a szövetség ankarai csúcstalálkozója után.

A NATO nem minden évben tart csúcstalálkozót, de 2021 óta megszakítás nélkül volt évente egy, sőt az Ukrajna elleni orosz invázió miatt 2022-ben több is.

Az ukrajnai háború még mindig tart, de brüsszeli diplomaták szerint a NATO ezúttal óvatosan választja meg a csúcstalálkozói színhelyét. Egyikük szerint az Egyesült Államok kevesebb tanácskozást szeretne.

Az európaiak szintén a találkozók ritkításában érdekeltek, hogy elkerüljék a "Trump-veszélyt" - mondta az egyik diplomata.

A következő csúcstalálkozó esetleges elhalasztásának egy másik magyarázata maga Albánia lehet, amely igencsak hátul kullog a katonai kiadásokat illetően, miközben a többi európai ország tanúbizonyságát akarja adni komoly szándékának a védelmi kiadások növelését és az Egyesült Államokkal való tehermegosztást illetően.

Donald Trump amerikai elnök a szerdai ankarai NATO-csúcson ismét felkavarta a kedélyeket: többször kijelentette, hogy a szövetségesek cserben hagyták őt, amikor nem avatkoztak be az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított háborúba, ráadásul ismételten hangoztatta a NATO-tagállam Dániához tartozó Grönland iránti igényeit, valamint azon véleményét, hogy a tagállamok nem költenek eleget a védelmi kiadásokra.

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