Trump szerint Putyin és Zelenszkij is alkut akar, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
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Itt van Amerika újabb csapása Iránnal szemben, ezért ütötték meg a forintot is
Visszavonta általános engedélyét az USA, drágul az olaj.
Karácsony Gergely: kibővítik a Mol Bubi ingyenes tesztelőinek a körét
A főpolgármester szerint magas a felhasználói elégedettség.
Brit tudósok már vizsgálják, hogy lehet otthon túlélni a hőségriadókat
A légkondicinálón túl is vannak megoldások.
Bejárta a nemzetközi sajtót a magyar köztévé elsötétítése
Többek között a BBC és a CNN is beszámolt róla.
Cseresznyeméretű jéggel csapott le a zivatar a Balatontól délre
Komoly kárt okozott.
EBRD: történelmi mélypontra esett a rossz hitelek aránya a régiónkban
Magyarországon nőtt az állomány, az arány viszont tovább mérséklődött.
Kijelentették az oroszok: atomfegyverek nélkül is győzhetnek Ukrajnában
Megszólalt Peszkov.
Védelmi bankot alapít kilenc NATO-tagállam, Romániában lesz a regionális irodája
Kanada koordinálja a kezdeményezést.
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
Új bankszámlák és díjmentes csomagok a Gránit Banknál
Számos lakossági bankszámlánál díjemelést hozott július elseje. A Gránit Banknál viszont nem drágább csomagokat, hanem fintech mintára kialakított új számlákat és díjmentes ajánlatoka
Malacexport és állatjólét: ki fizeti meg a dán zöldátállás árát?
A dán sertéságazat zöldátállása és állatjóléti reformja jól mutatja, hogyan hangolhatók össze a klímacélok, a versenyképesség és a fenntartható vízgazdálkodás.
Kánikula és gazdaság: hogyan hat a hőség az inflációra, az energiára és a GDP-re?
Regős Gábor a Forbes Money podcastben beszélt arról, hogyan ronthatja a hőség a munkatermelékenységet, az agrártermelést, az energiaellátást és az inflációs kilátásokat. The post Kánikula
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
A baltiak a jövőre költenek, Magyarország visszacsúszott a rangsorban
A BB tengely országai között ma is másfélszeres különbség van abban, hogy a GDP mekkora részét fordítják közoktatásra. Az elmúlt harminc évben a régiós átlag... The post A baltiak a jöv
Amdocs Limited - elemzés
A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul
"A piac mindig meg fog szívatni" - Zsiday Viktor a befektetés legfontosabb szabályairól
"Egyetemistáknak mindig azt mondom, hogy nyissanak egy számlát, ne túl sok pénzzel, trédeljenek, mint a hülye, és bukjanak el pénzt, hogy megtanulják, hogyan kell befektetni."... The post "A p
Csak a Nyugat ábrándja, hogy Ukrajna fordított az erőviszonyokon? Komoly diadalt ünnepel Moszkva
Donald Trump holnap Volodimir Zelenszkijjel tárgyal.
Véget ért a Tisza-bet: új erők karmaiban a forint
Meglepően pozitív adat érkezett a magyar gazdaságról.
Rengeteg pénzt lehet keresni idén: a nyerő papírok itt vannak a szemünk előtt
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Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
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