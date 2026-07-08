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Trump szerint Putyin és Zelenszkij is alkut akar, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Globál

Trump szerint Putyin és Zelenszkij is alkut akar, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Portfolio
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Az orosz haderő tegnap este kazettás robbanófejjel felszerelt ballisztikus rakétát vetett be Odesszában - írja az Ukrajinszka Pravda. Odessza megye katonai közigazgatási vezetője szerint Moszkva ezzel "nyilvánvalóan" semmibe vette a nemzetközi humanitárius jog szabályait. A támadás tüzet okozott egy ipari épületben, öt embert pedig kórházba szállítottak, egyikük állapota súlyos. A Kyiv Independent arról ír, Donald Trump tegnap kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök is meg szeretne állapodni a háború lezárásáról. Az amerikai elnök azután beszélt erről, hogy hétfőn külön-külön egyeztetett a vezetőkkel telefonon. Ma személyesen is találkozik Zelenszkijjel az ankarai NATO-csúcson. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel az orosz-ukrán fronton.
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Trump szerint Putyin és Zelenszkij is alkut akar, kazettás bombával lőtték Odesszát – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

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