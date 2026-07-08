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Újabb erős megszólalások Trumptól - Példátlan akció indulhat Irán ellen
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Újabb erős megszólalások Trumptól - Példátlan akció indulhat Irán ellen

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Mára egyértelműen összeomlott az iráni-amerikai tűzszünet, miután a perzsa állam tegnap három tankerhajót is eltalált ballisztikus rakétákkal. Az ankarai NATO-csúcson Donald Trump egyenesen szárazföldi akciót lengetett be riválisa ellen - írja a Reuters.

Az amerikai elnök már korábban bejelentette, hogy nem hajlandó többet foglalkozni az iráni tűzszünettel azt követően, hogy kedden Teherán három teherhajót is megtámadott a Hormuzi-szorosban. Válaszul az amerikaiak iráni célpontokat bombáztak, a perzsák pedig amerikai katonai bázisokat Bahreinben és Kuvaitban.

Trump a helyzetre először csak annyival reagált, hogy az este folyamán egészen biztosan bombázni fogják Iránt (az irániak pedig erre jó eséllyel válaszcsapásokkal fognak reagálni), most azonban újabb részleteket is elárult, amelyek finoman szólva sem megnyugtatóak.

A két legkomolyabb megszólalás az volt, hogy egyfelől megint belengette a Perzsa-öbölben található Harg-sziget megszállását.

Az apró sziget az iráni tengeri szállítás legfontosabb gócpontja, ha kiesik a forgalomból, akkor tengeren a perzsák se olajat, se gázt, se műtrágyát nem tudnak szállítani.

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A másik vörös vonal az volt, hogy bár az amerikai elnök "nem szeretné", de szükség esetén lebombázná az iráni vízlepárlókat, amik a szárazság súlytotta országban rettentő komoly humanitárius katasztrófát idéznének elő.

Teherán korábban már többször jelezte, hogy a lepárlók elleni támadásra hevesebben reagálna, mint a nukleáris vagy energetikai infrastruktúra bombázására.

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