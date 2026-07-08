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Váratlan fordulat Kínában: rossz hír jött az olajár esésére fogadóknak
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Váratlan fordulat Kínában: rossz hír jött az olajár esésére fogadóknak

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Kína több mint három hónapnyi kényszerszünet után engedélyezte a Csöcsiang Petrochemical magánfinomítónak, hogy júliusban ismét üzemanyagot exportáljon – eddig kizárólag állami vállalatok szállíthattak külföldre benzint, gázolajat és kerozint. A kínai finomítók júliusban összesen mintegy 3 millió tonna üzemanyag kivitelét tervezik, ami jóval meghaladja a korábban várt 2 millió tonnát. A lépés azért is figyelemre méltó, mert az olajpiacon történelmi méretű short pozíció épült fel, és a megnövekedett kínai nyersolaj-kereslet akár nagyobb piaci mozgást is kiválthat.

A többségében a Zsungseng Petrochemical tulajdonában lévő Csöcsiang Petrochemical több mint három hónapnyi kényszerszünet után kapott engedélyt arra, hogy júliusban üzemanyagot exportáljon – erősítette meg négy, az ügyben tájékozott forrás. Az elmúlt hónapokban kizárólag az állami vállalatok exportálhattak benzint, gázolajat és kerozint.

A források szerint a finomítók ebben a hónapban nagyjából 3 millió tonna üzemanyagot terveznek exportálni ebből a három terméktípusból, beleértve a Hongkongba és Makaóra irányuló vámmentes szállítmányokat is - ez a mennyiség nagyjából megegyezik a tavalyi átlagos exportvolumennel.

Eredetileg júliusra közel 2 millió tonnás exporttal számoltak, így a mostani tervek ennél lényegesen nagyobb kiviteli volument jeleznek.

A lépés különösen érdekes időpontban érkezik. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az olajpiacon történelmi méretű short pozíció épült fel, vagyis a spekulánsok jelentős része további áresésre fogad. A kínai exportkorlátozás enyhítése ugyanakkor

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növelheti a finomítók nyersolaj-feldolgozását, ezáltal pedig a világ legnagyobb olajimportőrének keresletét is,

ami az egyoldalúan pozicionált piacon könnyen felerősítheti az árfolyam-emelkedést, és akár short squeeze-t is kiválthat.

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Forrás: Reuters

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