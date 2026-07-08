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Vége a fegyverszünetnek: Trump kemény katonai csapást vetített előre az éjszakára
Globál

Vége a fegyverszünetnek: Trump kemény katonai csapást vetített előre az éjszakára

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Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Iránt, hogy az Egyesült Államok újabb csapásokat fog mérni az országra a korábbi támadásokat követően - írja a Reuters.

Az elnök a törökországi NATO-csúcson nyilatkozott a sajtó képviselőinek, még a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett találkozója előtt.

Trump figyelmeztetésként közölte, hogy még aznap este kemény csapást fognak mérni az országra.

Irán még kedden lőtt ki ballisztikus rakétákat a Hormuzi szorosban közlekedő teherhajókra. A támadásra válaszul az Egyesült Államok ismét bombázni kezdte a perzsa államot, melyre Teherán újabb támadásokkal válaszolt, ezúttal Kuvaitban és Bahreinben található amerikai célpontok ellen. Az amerikai elnök szerint ezzel véget ért a tűzszünet.

A Forradalmi Gárda ezután egy figyelmeztetést is kiadott, mely szerint minden, az Egyesült Államoknak segítséget nyújtó közel-keleti állam legitim célponttá válik.

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