Vége a fegyverszünetnek: Trump kemény katonai csapást vetített előre az éjszakára

Az elnök a törökországi NATO-csúcson nyilatkozott a sajtó képviselőinek, még a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett találkozója előtt.
Trump figyelmeztetésként közölte, hogy még aznap este kemény csapást fognak mérni az országra.
Irán még kedden lőtt ki ballisztikus rakétákat a Hormuzi szorosban közlekedő teherhajókra. A támadásra válaszul az Egyesült Államok ismét bombázni kezdte a perzsa államot, melyre Teherán újabb támadásokkal válaszolt, ezúttal Kuvaitban és Bahreinben található amerikai célpontok ellen. Az amerikai elnök szerint ezzel véget ért a tűzszünet.
A Forradalmi Gárda ezután egy figyelmeztetést is kiadott, mely szerint minden, az Egyesült Államoknak segítséget nyújtó közel-keleti állam legitim célponttá válik.
Címlapkép forrása: EU
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