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Visszafordulnak a hajók a Hormuzi-szorosnál, újra megbénulhat a kulcsfontosságú útvonal
Globál

Visszafordulnak a hajók a Hormuzi-szorosnál, újra megbénulhat a kulcsfontosságú útvonal

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A hajókövetési adatok szerint legalább négy olaj- és gázszállító tartályhajó fordult vissza, miközben megpróbált áthaladni a Hormuzi-szoroson. A stratégiai fontosságú vízi úton végrehajtott újabb támadások jelentősen fokozták a biztonsági aggodalmakat.

Az útvonal-módosításokra azután került sor, hogy kedden egy katari cseppfolyósítottföldgáz-szállító (LNG-) tartályhajó és egy szaúdi lobogó alatt közlekedő nyersolajszállító is megsérült a szoros közelében. A hírek szerint

Irán rakétákat lőtt ki a vízi úton haladó hajókra, ami miatt a tengeri hatóságok súlyos fokozatúra emelték az áthaladó járműveket fenyegető kockázati szintet.

A Kpler és az LSEG elemzőcégek adatai alapján három LNG-szállító tartályhajó – az Al Ghariya, a Duhail és az Al Ruwais – is nyugati irányba, a Hormuzi-szoros felé tartott, mielőtt kedd késő este irányt változtatott volna. Mindhárom, a QatarEnergy irányítása alatt álló jármű üresen tartott a katari Rász-Laffán exportterminál felé, hogy ott újabb rakományt vegyen fel. Emellett egy indiai lobogó alatt közlekedő tartályhajó is visszafordult Omán partjainál, fedélzetén kétmillió hordó kuvaiti nyersolajjal, amelyet a múlt hét végén rakodtak be.

A konfliktus februári kitörése óta legalább tizenhat LNG-szállítmány hagyta el a szorost a Rász-Laffán-i kikötőből, míg további tíz az Egyesült Arab Emírségekben található, az ADNOC által üzemeltetett Das-szigeti terminálról indult el. Ez a mennyiség azonban csak töredéke annak a havi mintegy hétmillió tonnának, amelyet a két exportközpont átlagosan útnak indít.

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A Vortexa elemzői rámutattak, hogy a Rász-Laffánnál rakományra váró üres hajók sora is feltorlódott, július elején már több mint tíz ilyen járművet regisztráltak. A QatarEnergy és az ADNOC több mint ötven üres hajója vesztegel a Perzsa-öböl, India és a Malaka-szoros térségében, és több olyan is van közöttük, amely már legalább tíz napja kikapcsolta az automatikus azonosító rendszerét (AIS).

Ugyanakkor legalább két nyersolaj-szállítónak sikerült átjutnia a szoroson. A Nippon Yusen KK által üzemeltetett Tenjun kedd késő este haladt át a területen, fedélzetén kétmillió hordó katari nyersolajjal. Szintén kedden hagyta el a szorost az indonéz állami energiacég, a Pertamina tulajdonában lévő Pertamina Pride is, amely kikapcsolt jeladóval közlekedve szállított kétmillió hordó szaúdi nyersolajat.

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Forrás: Reuters

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