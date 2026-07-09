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Donald Trump leszállt a Donald Trump repülőtéren a Trump vállalat Trump Force One repülőgépével
Globál

Donald Trump leszállt a Donald Trump repülőtéren a Trump vállalat Trump Force One repülőgépével

MTI
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Hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli csütörtöktől a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere.

A dél-floridai légiközlekedési csomópont aszfaltján az új név alatt a Trump-vállalat, és Donald Trump személyes repülőgépe, a Trump Force One landolt először, helyi idő szerint csütörtökön kora reggel, fedélzetén az elnök két idősebb fiával.

Eric Trump az eseménnyel kapcsolatban úgy nyilatkozott:

nem akarta hagyni, hogy az új nevet viselő repülőtéren egy teherszállító gép legyen az első, amely földet ér.

A korábban Palm Beach Nemzetközi Repülőtér nevet viselő légikikötő átkereszteléséről szóló jogszabályt Ron DeSantis floridai kormányzó a közelmúltban írta alá annak elismeréseként, hogy

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a hivatalban lévő elnök szoros szálakkal kötődik a térséghez.

Donald Trump floridai otthona, a Mar-a-Lago rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a repülőtértől.

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

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