Drasztikus döntést hozott a NATO: vége az óvatoskodásnak az orosz határ közelében

A döntés szélesebb felhatalmazást ad a NATO-erőknek, így egyebek mellett

jogkört kapnak arra, hogy megsemmisítsék a balti államok légterét fenyegető objektumokat.

A litván elnök rámutatott, hogy mivel a térség országai hibrid fenyegetésekkel és dróntámadásokkal néznek szembe, a missziót ellátó szövetséges erők tágabb feladatkört kapnak.

[A jelenlegi] légtérrendészeti missziót békeidőre tervezték, amikor a vadászgépek még a repülőgépek elfogásával és kísérésével reagáltak az incidensekre. Ezzel azt bizonyítjuk, hogy odafigyelünk az incidensekre. Ez az elrettentés egyik formája

- fogalmazott Gitanas Nausėda újságíróknak.

Margus Tsahkna észt külügyminiszter a közösségi oldalán arról írt, hogy

a megújított misszió nagyobb rugalmasságot és gyorsabb reagálást tesz lehetővé a légi fenyegetésekkel szemben.

Hanno Pevkur észt védelmi miniszter hozzátette, hogy a lakosság nem fog látható változást tapasztalni, hiszen a gépek továbbra is repülni fognak, és folytatódnak a légtérrendészeti műveletek is.

A fő különbség a részletekben rejlik, konkrétabban a NATO európai szövetséges erőinek főparancsnokságának és a pilótáknak biztosított hatáskörben. Természetesen ezekbe a részletekbe nem bocsátkozhatunk, de az új rendszer nagyobb rugalmasságot és rövidebb reagálási időt biztosít

- magyarázta Pevkur.

Egyszóval a jövőben már nem lesz szükség politikai szintű egyeztetésre ahhoz, hogy lelőjenek egy, a védelmi szövetség légterét megsértő drónt.

A NATO balti légtérrendészeti misszióját 2004-ben indították el Litvániában, Lettországban és Észtországban, mivel a három, Oroszországgal határos balti állam nem rendelkezik saját vadászgépekkel. A missziót az orosz agresszió 2014-es kezdete után kibővítették, jelenleg három NATO-tagállam több mint tíz vadászgépe vesz részt benne rotációs alapon, a régió két légitámaszpontjáról felszállva.

A Magyar Honvédség pilótái és Gripen vadászrepülői tavaly augusztus és december között szolgáltak a Baltikumban.

A magyar Gripeneket ez idő alatt 22 alkalommal riasztották, pilótáink négy hónap alatt több mint 400 órát repültek.

Az utóbbi időben megszaporodtak a NATO-tagállamok, különösen a keleti szárny légterét sértő incidensek. A legtöbb esetben az orosz elektronikai zavarás miatt pályát tévesztett ukrán drónokról volt szó. Az elmúlt hónapokban a NATO vadászgépei két alkalommal is lelőttek a balti légtérbe tévedt ukrán drónokat, először Észtország, majd Lettország felett.

Az ankarai csúcson Mark Rutte főtitkár bejelentette a 40 milliárd dolláros Drone Edge kezdeményezést is, amely a dróntámadások elleni hatékonyabb védekezést szolgálja.

Címlapkép forrása: MTI