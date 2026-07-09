Ez lehet a vörös vonal: nukleáris tengeralattjárók tehetik próbára a katonai hatalmat

A kisebbik kormánykoalíciós párt, a Japán Innovációs Párt (JIP) kemény álláspontot képvisel a vitában: nukleáris tengeralattjárók beszerzését, valamint az ország nukleáris doktrínájának átgondolását.
Kína egyre inkább kiterjeszti haditengerészeti hatókörét a Csendes-óceán második szigetláncára, és az ottani műveletek valószínűleg általánossá válnak
– jelentette ki a Maehara Szeidzsi, a párt nemzetbiztonsági megbeszéléseit vezető törvényhozója.
Az elmúlt időszakban Kína jelentősen fokozta a katonai tevékenységét a térségben, hétfőn például egy nukleáris tengeralattjáróról lőttek ki ballisztikus rakétát, ami számos országot felháborított. Tokió jelenleg 22 tengeralattjáró üzemeltet, ám ezek körül egyik sem nukleáris meghajtású. Fontos kiemelni, hogy ezek nem feltétlenül vannak atombombával felszerelve, ugyanakkor sokkal jobb képességekkel bírnak, például halkabbak és sokkal tovább tudnak üzemelni.
A törvényhozó konkrét számot is megnevezett: szerinte nyolc ilyen hadihajóra lenne szüksége Japánnak.
Az elképzelés kényes témát nyit meg az országban, mivel Tokió a második világháborút követően a nukleáris fegyverek ellen kötelezte el magát. Az elmúlt években a pacifista politikájukat feladták, de ez továbbra is vörös vonalnak számít, rendkívül sokan ellenzik ennek feladását. A szomszédos Dél-Korea nemrégiben jelentette be, hogy saját nukleáris tengeralattjárót építhetnek, ez könnyen elhozhatja, hogy a japánok is hadrendbe akarnak állítani ilyeneket.
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