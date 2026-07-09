Ez nagyon fog fájni a rezsimnek: kényes ponton csapott le Amerika, stratégiai útvonal került veszélybe

A csütörtök reggeli robotrepülőgép-támadás az északkeleti Golesztán tartományban fekvő

Ogtaj kán vasúti hidat vette célba, amelyet a Türkmenisztánt és Iránt összekötő vasúti folyosó kulcsfontosságú pontjaként mutattak be.

Ezen az útvonalon keresztül épült ki az összeköttetés Kína és Oroszország felé, ezek a hatalmak Teherán legfontosabb partnerei a háborús helyzetben.

A beszámolók szerinti akció előzményeként Irán felfüggesztette a Teherán és az északkeleti Meshed közötti személyszállítást, miután helyi források szerint amerikai–izraeli légicsapás érte a vasútvonal egyik szakaszát. Az iráni állami vasúttársaság közölte, hogy a javítócsapatokat már a helyszínre irányították, a várakozásra kényszerült utasokat pedig közúton szállítják tovább Meshedbe.

Az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy az újabb támadások célja

Teherán azon képességének gyengítése, amellyel veszélyeztetheti a hajózás szabadságát a Hormuzi-szorosban.

Irán és az Egyesült Államok június 17-én, pakisztáni közvetítéssel kötött keretmegállapodást, amely a katonai konfliktus lezárását és egy tartós békemegállapodás előkészítését célozta. Trump szerdai bejelentése viszont, amely szerint a megállapodásnak "vége", gyakorlatilag újabb katonai összecsapások sorozatát indította el.

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