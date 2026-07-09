Ez nagyon fog fájni a rezsimnek: kényes ponton csapott le Amerika, stratégiai útvonal került veszélybe

A csütörtök reggeli robotrepülőgép-támadás az északkeleti Golesztán tartományban fekvő
Ogtaj kán vasúti hidat vette célba, amelyet a Türkmenisztánt és Iránt összekötő vasúti folyosó kulcsfontosságú pontjaként mutattak be.
Ezen az útvonalon keresztül épült ki az összeköttetés Kína és Oroszország felé, ezek a hatalmak Teherán legfontosabb partnerei a háborús helyzetben.
A beszámolók szerinti akció előzményeként Irán felfüggesztette a Teherán és az északkeleti Meshed közötti személyszállítást, miután helyi források szerint amerikai–izraeli légicsapás érte a vasútvonal egyik szakaszát. Az iráni állami vasúttársaság közölte, hogy a javítócsapatokat már a helyszínre irányították, a várakozásra kényszerült utasokat pedig közúton szállítják tovább Meshedbe.
Az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy az újabb támadások célja
Teherán azon képességének gyengítése, amellyel veszélyeztetheti a hajózás szabadságát a Hormuzi-szorosban.
Irán és az Egyesült Államok június 17-én, pakisztáni közvetítéssel kötött keretmegállapodást, amely a katonai konfliktus lezárását és egy tartós békemegállapodás előkészítését célozta. Trump szerdai bejelentése viszont, amely szerint a megállapodásnak "vége", gyakorlatilag újabb katonai összecsapások sorozatát indította el.
Címlapkép forrása: Tolga Akbaba/Anadolu via Getty Images
Mutattunk egy részvényt: néhány hét alatt megduplázhattad vele a pénzed!
Nézzük, mi jöhet a több mint 100 százalékos emelkedés után.
Elárulta a miniszter: három lépéssel megy neki a kormány a magyar "vízválságnak", vízátvezetések jönnek
"Nem engedhetjük át magunkon a vizet, ez eddig gyakorlat volt".
Óriási a baj Oroszországban: kétségbeesett lépések mutatják, hogy mekkora
Valósággal vadászni kell az autósoknak.
Fontos bizonyítékok megsemmisítésével, hazudozással vádolják az OpenAI-t
Nekimnetek a ChatGPT fejlesztőjének.
Kongatják a vészharangot: a világ legnagyobb vízerőművét húzza fel Kína, de ezzel hatalmas katasztrófát kockáztat
Nem törődtek az egyik veszéllyel.
A történelem egyik legnagyobb bukása figyelmezteti a befektetőket
Barry Eichengreen elemzése.
"Úgysem élem meg..." - 6 veszélyes tévhit, amivel a saját nyugdíjadat teszed tönkre
"Majd lesz valahogy" - a legtöbben erre a három szóra építik a nyugdíjstratégiájukat. Bíznak a szerencsében, az utolsó évek magas fizetésében, vagy épp abban, hogy a bankszámlán pihenő
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért, mert nagyon nagy esésben van, és talán így megtudom, hogy érdemes-e figyelni, vagy kerülni k
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
Malacexport és állatjólét: ki fizeti meg a dán zöldátállás árát?
A dán sertéságazat zöldátállása és állatjóléti reformja jól mutatja, hogyan hangolhatók össze a klímacélok, a versenyképesség és a fenntartható vízgazdálkodás.
Két hét múlva kifut a Winelovers River Night (x)
Korlátlan borkóstoló, naplemente, dunai hajózás vár július 23-án
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Mi húzza most az ipart?
Váratlan helyről jöhet megoldás a magyar vízhiányra: itt a forradalmi javaslat
Mélyebbre kell ásni a megoldásért.
Irán felrúgta az egyezséget: újra nagyon távol a béke
Trump mozgásterét belpolitikai nehézségek is szűkítik.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!