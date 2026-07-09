Ezt pusmogják a Kremlben: hiába bízik Trump a gyors békében, Putyin fejében teljesen más dolog jár

A Reuters három Kreml-közeli forrása szerint Vlagyimir Putyin elengedi a füle mellett azokat a felhívásokat, hogy Moszkva béketárgyalásba kezdjen Kijevvel, sőt, a fokozódó ukrán csapások láttán még inkább a háború folytatása mellett kötelezte el magát. A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó bennfentesek úgy vélik, az orosz elnök a közeljövőben a konfliktus eszkalációjával számol a tűzszünet helyett.

Az egyik, Putyinnal rendszeresen találkozó forrás szerint

nagy a valószínűsége annak, hogy a következő hónapokban tovább éleződik a fegyveres konfliktus.

Egy másik bennfentes úgy fogalmazott, hogy az orosz elnök "megmakacsolta magát", és fő célja továbbra is a kelet-ukrajnai Donbász teljes megszerzése, jóllehet az orosz előrenyomulás üteme látszólag lelassult. Ugyanez a forrás elmondta, hogy Putyin nemrég határozottan elutasította azon tanácsadói javaslatait, akik a jelenlegi frontvonalak mentén kötött tűzszüneten alapuló kompromisszumot szorgalmaztak.

Mindez ellentmondásban áll Donald Trump nyilatkozatával, miszerint mindkét fél le akarja zárni a háborút, és a megoldás közelebb van, mint gondolnánk.

Az amerikai elnök a múlt héten telefonon egyeztetett Putyinnal és Volodimir Zelenszkijjel, majd a NATO-csúcstalálkozón személyesen is egyeztetett az ukrán elnökkel.

Kijev hírszerzési jelentései szintén arra utalnak, hogy Putyin nem a békére, hanem a hadműveletek kiterjesztésére készül, ami újabb ukrajnai offenzívákat, sőt akár egy másik európai ország elleni támadó akciót is magában foglalhat. Egyes nyugati katonai elemzők úgy vélik, a Donyec-medence teljes elfoglalásához Oroszországnak általános mozgósítást kellene elrendelnie,

ezt a politikailag rendkívül népszerűtlen lépést azonban az orosz elnök a háború kezdete óta igyekszik elkerülni.

Az orosz katonai szakértők eközben egyre nyíltabban beszélnek a konfliktus kiszélesítéséről, sőt akár a balti-tengeri NATO-bázisok elleni csapások lehetőségét is felvetik. Jack Watling, a londoni RUSI védelmi kutatóintézet munkatársa szerint Moszkva célja nem a NATO-val való közvetlen háború kirobbantása lenne, hanem az, hogy elszigetelt akciókkal – mint amilyen a közelmúltbeli romániai dróncsapás is volt – megossza a szövetségeseket a válaszlépések kérdésében.

A NATO-val való feszültség fokozódása ráadásul belpolitikai ürügyet is szolgáltathatna Putyinnak a mozgósítás elrendelésére.

A Reuters forrásai szerint az ukrán harctéri sikerek nem a megbékélés irányába terelik az orosz elnököt, hanem még keményebb válaszlépésekre sarkallják. Putyin állítólag úgy véli, hogy az orosz energetikai infrastruktúrát ért támadások miatt Oroszországnak a Donyec-medencén túl, a határ menti övezetben is további ukrán területeket kell elfoglalnia egyfajta biztonsági zóna létrehozása érdekében.

A Kreml-közeli informátorok szerint Putyin számára a régió feletti ellenőrzés megszerzése elvi kérdés, mivel az elnöknek mindenképpen fel kell mutatnia valamilyen győzelmet.

Címlapkép forrása: MTI