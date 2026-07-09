Gőzerővel készülnek a legrosszabbra: Ukrajnában látott technológia bukkant fel a fenyegetett szigeten

Ukrajnában a frontvonalon a rohamtempóban elterjedő drónok ellen hamar megszülettek az első – kifejezetten kezdetleges – megoldások: „tyúkketrecekkel” szerelték fel a járműveket és a védendő eszközöket. Az elképzelés nem jelentett 100 százalékos védelmet, de annyit igen, hogy az itt látott megoldások elkezdjenek terjedni. Az oroszok és az ukránok is elkezdték hivatalosan is ilyen rácsokkal és hálókkal borítani a járműveket, majd egyre több hadsereg villantott ilyenekkel ellátott harckocsikat, páncélozott járműveket vagy más eszközöket. A sorból nem maradt ki Tajvan sem, ahol létfontosságú lehet a megfelelő védelem a súlyosbodó feszültség közepette.
Taiwan armed forces:We gonna replace 35 mm AA guns with NASAMS*Public outcry*Putting anti-drone cages on the guns. pic.twitter.com/l4ebuBKzaU https://t.co/l4ebuBKzaU— Taepodong (@stoa1984) July 3, 2026
A TWZ több olyan példát is említ, amelyek jelzik, hogy a Kínai Köztársaság Légiereje (RoCAF) az FPV-drónok elleni légvédelmi ágyúkat borította be fémhálókkal. A szigeten a katonai vezetés svájci gyártmányú 35 mm-es GDF-006-os ágyúkat használ a légibázisok védelmére, amelyek könnyen a kisebb méretű drónok célkeresztjébe kerülhetnek. A Skyguard rendszerek megvédése éppen ezért kritikus szempontot jelent, mivel egy jelentős méretű ellenséges támadás elhárításában tud hatékony lenni, ezzel javítva a védelmi lehetőségeket egy katonai invázióval szemben.
A rendszer radarvezérelt és kifejezetten a fejlett találati hatékonyságú és megsemmisítő (AHEAD) lőszerrel képes vadászni az FPV-drónokra.
A lövedék felhőnyi részlövedéket bocsátanak ki közvetlenül a célpont előtt, ezzel jelentősen csökkentve az ellenséges eszköz becsapódásának lehetőségét. Tajvanon ezen kívül üzemelnek olyan, nagy hatótávolságú légi és ballisztikus rakéták elleni védelmet nyújtó rendszerek, mint a Patriot, vagy a Tien Kung. A szomszédos Kína fenyegetése miatt további fejlesztéseket terveznek, például a NASAMS, de a MANPADS-ek is nagy szolgálatot tehetnek. A katonai szakértők kiemelik, hogy egy esetleges támadás esetén a légvédelem kritikus szerepet kaphat az elhárításnál, ráadásul Peking nagy sebességgel bővíti a képességeit.
Címlapkép forrása: Skaarup.HA via Wikimedia Commons
Új migrációs szankciókat jelentett be Brüsszel
Nem az országokat sújtják, hanem a bevándorlás ellen lépnének fel.
Ezt pusmogják a Kremlben: hiába bízik Trump a gyors békében, Putyin fejében teljesen más dolog jár
Nem tűnik valami békülékenynek Putyin.
Lebontják a KEKVA-rendszert − Mutatjuk, pontosan mennyivel emelkedhet emiatt a Mol osztaléka!
Szeptemberben jön az osztalék.
Reagált Ukrajna a súlyos vádakra: állami megrendelésre robbantották fel a kulcsfontosságú gázvezetéket?
A németek máshogy gondolják, mint ők.
Idén a nigériai részvénypiac a világbajnok!
Még Dél-Koreát is megelőzi.
Bóvliba vágták a Harley Davidsont, az olcsóbb motorjai miatt
Aggasztó az új stratégia.
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Megéri még Szlovákiába vagy Ausztriába járni bevásárolni? Egy rossz kártyás döntéssel elbukhatod a spórolást
Erős a forint, csábítóak a határ menti árak, és sokan újra számolgatják, megéri-e átugrani Szlovákiába vagy Ausztriába egy nagybevásárlásra. De van egy költség, amit sokan kihagynak a m
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért, mert nagyon nagy esésben van, és talán így megtudom, hogy érdemes-e figyelni, vagy kerülni k
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
Malacexport és állatjólét: ki fizeti meg a dán zöldátállás árát?
A dán sertéságazat zöldátállása és állatjóléti reformja jól mutatja, hogyan hangolhatók össze a klímacélok, a versenyképesség és a fenntartható vízgazdálkodás.
Kánikula és gazdaság: hogyan hat a hőség az inflációra, az energiára és a GDP-re?
Regős Gábor a Forbes Money podcastben beszélt arról, hogyan ronthatja a hőség a munkatermelékenységet, az agrártermelést, az energiaellátást és az inflációs kilátásokat. The post Kánikula
Két hét múlva kifut a Winelovers River Night (x)
Korlátlan borkóstoló, naplemente, dunai hajózás vár július 23-án
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Váratlan helyről jöhet megoldás a magyar vízhiányra: itt a forradalmi javaslat
Mélyebbre kell ásni a megoldásért.
Irán felrúgta az egyezséget: újra nagyon távol a béke
Trump mozgásterét belpolitikai nehézségek is szűkítik.
Csak a Nyugat ábrándja, hogy Ukrajna fordított az erőviszonyokon? Komoly diadalt ünnepel Moszkva
Donald Trump holnap Volodimir Zelenszkijjel tárgyal.