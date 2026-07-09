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Gőzerővel készülnek a legrosszabbra: Ukrajnában látott technológia bukkant fel a fenyegetett szigeten
Globál

Gőzerővel készülnek a legrosszabbra: Ukrajnában látott technológia bukkant fel a fenyegetett szigeten

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A The War Zone (TWZ) katonai szaklap hosszabb elemzést tett közzé, amely szerint a hadseregek világszerte átveszik az orosz-ukrán háború fejlesztéseit, legyenek azok bármennyire is furcsák. Ehhez kapcsolódóan Tajvanon szúrták ki a terjedő megoldásokat.

Ukrajnában a frontvonalon a rohamtempóban elterjedő drónok ellen hamar megszülettek az első – kifejezetten kezdetleges – megoldások: „tyúkketrecekkel” szerelték fel a járműveket és a védendő eszközöket. Az elképzelés nem jelentett 100 százalékos védelmet, de annyit igen, hogy az itt látott megoldások elkezdjenek terjedni. Az oroszok és az ukránok is elkezdték hivatalosan is ilyen rácsokkal és hálókkal borítani a járműveket, majd egyre több hadsereg villantott ilyenekkel ellátott harckocsikat, páncélozott járműveket vagy más eszközöket. A sorból nem maradt ki Tajvan sem, ahol létfontosságú lehet a megfelelő védelem a súlyosbodó feszültség közepette.

A TWZ több olyan példát is említ, amelyek jelzik, hogy a Kínai Köztársaság Légiereje (RoCAF) az FPV-drónok elleni légvédelmi ágyúkat borította be fémhálókkal. A szigeten a katonai vezetés svájci gyártmányú 35 mm-es GDF-006-os ágyúkat használ a légibázisok védelmére, amelyek könnyen a kisebb méretű drónok célkeresztjébe kerülhetnek. A Skyguard rendszerek megvédése éppen ezért kritikus szempontot jelent, mivel egy jelentős méretű ellenséges támadás elhárításában tud hatékony lenni, ezzel javítva a védelmi lehetőségeket egy katonai invázióval szemben.

A rendszer radarvezérelt és kifejezetten a fejlett találati hatékonyságú és megsemmisítő (AHEAD) lőszerrel képes vadászni az FPV-drónokra.

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A lövedék felhőnyi részlövedéket bocsátanak ki közvetlenül a célpont előtt, ezzel jelentősen csökkentve az ellenséges eszköz becsapódásának lehetőségét. Tajvanon ezen kívül üzemelnek olyan, nagy hatótávolságú légi és ballisztikus rakéták elleni védelmet nyújtó rendszerek, mint a Patriot, vagy a Tien Kung. A szomszédos Kína fenyegetése miatt további fejlesztéseket terveznek, például a NASAMS, de a MANPADS-ek is nagy szolgálatot tehetnek. A katonai szakértők kiemelik, hogy egy esetleges támadás esetén a légvédelem kritikus szerepet kaphat az elhárításnál, ráadásul Peking nagy sebességgel bővíti a képességeit.

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Címlapkép forrása: Skaarup.HA via Wikimedia Commons

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