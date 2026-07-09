ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Ma 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: ugrásra készen áll a hatalom, jöhet a katonai hadjárat a feszült térségben
Globál

Itt a bejelentés: ugrásra készen áll a hatalom, jöhet a katonai hadjárat a feszült térségben

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Izrael Katz izraeli védelmi miniszter csütörtökön bejelentette, hogy az országa készen egy áll egy újabb katonai hadjáratot indítani Irán ellen – írja az Iran International.

Ha vissza kell térnünk, még nagyobb erővel fogunk visszatérni

– jelentette ki Katz.

Szerinte a légierő készen áll a bevetésekre, vagyis ahogy fogalmazott: „a légi fölény visszaszerzésére”. Azt mondta, hogy a fenyegetések elhárítása érdekében hajtanának végre csapásokat. Ezt követően elmesélt egy történetet, amely szerint egy évvel korábban megfenyegette Ali Hámenei iráni ajatollahot – akinek egyébként a napokban van a temetés a február legvégi halálát követően.

Pontosan egy évvel ezelőtt közvetlen üzenetet küldtem Ali Hámenei diktátornak és az iráni ajatollahok csoportjának, hogy Izrael hosszú karja utoléri őket Teheránban, Tabrizban, Iszfahánban és bárhol máshol, ha megpróbálnak ártani Izraelnek

Még több Globál

Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Megvan a megállapodás: ezzel megoldódhat Ukrajna legnagyobb problémája

Megállíthatatlanul terjed a krízis Oroszországban: már 50 millióan érintettek

– mondta, és hozzátette, hogy négy hónappal korábban ők „likvidálták” az ország legfőbb vezetőjét.  

Kapcsolódó cikkünk

Ez nagyon fog fájni a rezsimnek: kényes ponton csapott le Amerika, stratégiai útvonal került veszélybe

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Komoly csapás bénítja Oroszországot, áhított fegyvert ad Ukrajnának Trump – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility