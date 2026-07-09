Itt a bejelentés: ugrásra készen áll a hatalom, jöhet a katonai hadjárat a feszült térségben

Ha vissza kell térnünk, még nagyobb erővel fogunk visszatérni
– jelentette ki Katz.
Szerinte a légierő készen áll a bevetésekre, vagyis ahogy fogalmazott: „a légi fölény visszaszerzésére”. Azt mondta, hogy a fenyegetések elhárítása érdekében hajtanának végre csapásokat. Ezt követően elmesélt egy történetet, amely szerint egy évvel korábban megfenyegette Ali Hámenei iráni ajatollahot – akinek egyébként a napokban van a temetés a február legvégi halálát követően.
Pontosan egy évvel ezelőtt közvetlen üzenetet küldtem Ali Hámenei diktátornak és az iráni ajatollahok csoportjának, hogy Izrael hosszú karja utoléri őket Teheránban, Tabrizban, Iszfahánban és bárhol máshol, ha megpróbálnak ártani Izraelnek
– mondta, és hozzátette, hogy négy hónappal korábban ők „likvidálták” az ország legfőbb vezetőjét.
Címlapkép forrása: Portfolio
Moszkva bejelentette: Oroszország újabb országba küldene fegyvereseket
Jól ismert a séma.
Újabb fontos feladatot kaphat Ruff Bálint és a Vagyonvisszaszerzési Hivatal
A parlament törvényalkotási bizottsága ülésezett.
Ez nagyon fog fájni a rezsimnek: kényes ponton csapott le Amerika, stratégiai útvonal került veszélybe
Lebombázták az Ogtaj Kánt.
A Fed rémálma kezd megvalósulni a kötvénypiacon
Ezért nem mindegy mi lesz a Közel-Keleten.
Ritka erős, 5,5-es magnitúdójú földrengés rázta meg Csehország és Szlovákia térségét
A földmozgás fészke közel volt a felszínhez.
"Úgysem élem meg..." - 6 veszélyes tévhit, amivel a saját nyugdíjadat teszed tönkre
"Majd lesz valahogy" - a legtöbben erre a három szóra építik a nyugdíjstratégiájukat. Bíznak a szerencsében, az utolsó évek magas fizetésében, vagy épp abban, hogy a bankszámlán pihenő
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért, mert nagyon nagy esésben van, és talán így megtudom, hogy érdemes-e figyelni, vagy kerülni k
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Malacexport és állatjólét: ki fizeti meg a dán zöldátállás árát?
A dán sertéságazat zöldátállása és állatjóléti reformja jól mutatja, hogyan hangolhatók össze a klímacélok, a versenyképesség és a fenntartható vízgazdálkodás.
Két hét múlva kifut a Winelovers River Night (x)
Korlátlan borkóstoló, naplemente, dunai hajózás vár július 23-án
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Mi húzza most az ipart?
Váratlan helyről jöhet megoldás a magyar vízhiányra: itt a forradalmi javaslat
Mélyebbre kell ásni a megoldásért.
Irán felrúgta az egyezséget: újra nagyon távol a béke
Trump mozgásterét belpolitikai nehézségek is szűkítik.