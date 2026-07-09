Itt a bejelentés: ugrásra készen áll a hatalom, jöhet a katonai hadjárat a feszült térségben

Ha vissza kell térnünk, még nagyobb erővel fogunk visszatérni

– jelentette ki Katz.

Szerinte a légierő készen áll a bevetésekre, vagyis ahogy fogalmazott: „a légi fölény visszaszerzésére”. Azt mondta, hogy a fenyegetések elhárítása érdekében hajtanának végre csapásokat. Ezt követően elmesélt egy történetet, amely szerint egy évvel korábban megfenyegette Ali Hámenei iráni ajatollahot – akinek egyébként a napokban van a temetés a február legvégi halálát követően.

Pontosan egy évvel ezelőtt közvetlen üzenetet küldtem Ali Hámenei diktátornak és az iráni ajatollahok csoportjának, hogy Izrael hosszú karja utoléri őket Teheránban, Tabrizban, Iszfahánban és bárhol máshol, ha megpróbálnak ártani Izraelnek

– mondta, és hozzátette, hogy négy hónappal korábban ők „likvidálták” az ország legfőbb vezetőjét.

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