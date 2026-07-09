Itt a megállapodás: félelmetes csúcsfegyvert telepít Trump az európai nagyhatalom területére

A német kancellár szerint

a lépéssel kulcsfontosságú stratégiai rést tömnek be az ország védelmében,

miközben folytatják a saját európai rendszerek fejlesztését és hadrendbe állítását is. Merz a berlini parlamentben elmondta, hogy a megállapodást a csúcstalálkozó keretében ütötték nyélbe, amely minden várakozását felülmúlta.

Az MTI tudósítása alapján a Németországba szánt Tomahawk rakéták sorsa azután vált bizonytalanná, hogy Donald Trump elnök májusban ötezer amerikai katona kivonásáról döntött, és törölte a fegyverek tervezett telepítését.

Merz a nagy hatótávolságú fegyverek hiányát tágabb kontextusba helyezte. Mint kifejtette,

Európa ugyan rendelkezik a szükséges fegyverrendszerekkel, azok rendkívül bonyolultak és költségesek, ráadásul a mennyiségük is kevesebb, mint kellene.

Az elmúlt hetekben a szövetségesek intenzív tárgyalásokat folytattak a további beszerzésekről, valamint az új eszközök meglévő haditechnikába történő integrációjáról.

Merz hozzátette, hogy egy brit-francia kezdeményezés nyomán elvi megállapodás is született a kérdésben, amelynek részleteit a védelmi és a külügyminiszterek dolgozzák majd ki. Ankarában emellett aláírtak egy nyilatkozatot a nagy hatótávolságú fegyverek fejlesztéséről, mind európai, mind transzatlanti szinten.

A csúcstalálkozón a Lockheed Martin és a Rheinmetall együttműködési megállapodást írt alá arról, hogy

Németországban hozzák létre az ATACMS taktikai ballisztikus rakéták első, Egyesült Államokon kívüli gyártóüzemét.

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