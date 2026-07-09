Komoly erősítést kapott az orosz légierő: az egyik legmodernebb vadászgépeket kapták meg

A gyártó United Aircraft Corporation (UAC) vállalat tájékoztatása szerint a harci repülőgépek a bázisukra történő átrepülés előtt átestek a szükséges földi és repülési gyári tesztek teljes sorozatán. Az átadott gépek pontos számát az orosz fél nem hozta nyilvánosságra, ám az UAC által közzétett fényképek és videofelvételek alapján
valószínűleg két-négy darabról lehet szó.
A Szu-30SZM2 vadászgépek az orosz légierőnél és a haditengerészeti légierőnél jelenleg is szolgálatban lévő alaptípus modernizált változatai, amelyek gyártása az irkutszki repülőgépgyárban zajlik. A beszámolók szerint az új gépek korszerűsített avionikát és fejlett elektronikai harci rendszereket kaptak, emellett újabb típusú precíziós fegyverek hordozására is alkalmasak. Az UAC tavaly jelentette be, hogy a típus további fejlesztése mellett a gyártási kapacitások bővítésén is dolgozik.
Az orosz haderőben vadászbombázóként osztályozott Szu-34-esek földi, tengeri és légi célpontok nagy távolságból történő megsemmisítésére alkalmasak, de légi felderítési feladatokra is bevethetők. Az újonnan átadott gépek az Ukrajna elleni háborúban elveszített vagy megrongálódott Szu-34-eseket pótolják, miközben az ukrán állások folyamatos bombázása miatt több korábbi példány már el is érte az élettartama végét.
Az orosz védelmi minisztérium az előző hónapban olyan felvételt osztott meg egy Szu-34-esről, amelyen a pilótafülke mögött egy új antennaburkolat látható, ami kiegészítő kommunikációs vagy elektronikai zavarórendszerek beépítésére utalhat. Idén március végén egyébként
egy újabb orosz Szu-34-es vadászbombázó elvesztését erősítették meg.
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