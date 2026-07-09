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Komoly erősítést kapott az orosz légierő: az egyik legmodernebb vadászgépeket kapták meg
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Komoly erősítést kapott az orosz légierő: az egyik legmodernebb vadászgépeket kapták meg

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Újabb Szu-30SZM2 típusú többfunkciós vadászgépekkel és Szu-34-es vadászbombázókkal bővült az orosz légierő flottája - közölte a Militarnyi.

A gyártó United Aircraft Corporation (UAC) vállalat tájékoztatása szerint a harci repülőgépek a bázisukra történő átrepülés előtt átestek a szükséges földi és repülési gyári tesztek teljes sorozatán. Az átadott gépek pontos számát az orosz fél nem hozta nyilvánosságra, ám az UAC által közzétett fényképek és videofelvételek alapján

valószínűleg két-négy darabról lehet szó.

A Szu-30SZM2 vadászgépek az orosz légierőnél és a haditengerészeti légierőnél jelenleg is szolgálatban lévő alaptípus modernizált változatai, amelyek gyártása az irkutszki repülőgépgyárban zajlik. A beszámolók szerint az új gépek korszerűsített avionikát és fejlett elektronikai harci rendszereket kaptak, emellett újabb típusú precíziós fegyverek hordozására is alkalmasak. Az UAC tavaly jelentette be, hogy a típus további fejlesztése mellett a gyártási kapacitások bővítésén is dolgozik.

Az orosz haderőben vadászbombázóként osztályozott Szu-34-esek földi, tengeri és légi célpontok nagy távolságból történő megsemmisítésére alkalmasak, de légi felderítési feladatokra is bevethetők. Az újonnan átadott gépek az Ukrajna elleni háborúban elveszített vagy megrongálódott Szu-34-eseket pótolják, miközben az ukrán állások folyamatos bombázása miatt több korábbi példány már el is érte az élettartama végét.

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Az orosz védelmi minisztérium az előző hónapban olyan felvételt osztott meg egy Szu-34-esről, amelyen a pilótafülke mögött egy új antennaburkolat látható, ami kiegészítő kommunikációs vagy elektronikai zavarórendszerek beépítésére utalhat. Idén március végén egyébként

egy újabb orosz Szu-34-es vadászbombázó elvesztését erősítették meg.

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